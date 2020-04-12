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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni paylaşım

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2020 18:35 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız" mesajını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız" paylaşımını yaptı.


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