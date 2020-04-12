Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız" paylaşımını yaptı.

Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız.



Bu aziz millet için ne yapsak az kalır.



Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz var.



Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız. https://t.co/TZteRjNIft — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 12, 2020



