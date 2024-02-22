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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek o tarihi işaret etti: 'Devam edecek' diyerek net konuştu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.02.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Garanti BBVA'nın 10 yıl vadeli 500 milyon dolarlık tahvil ihracında getiri yüzde 8,375 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek o tarihi işaret etti: 'Devam edecek' diyerek net konuştu

Garanti BBVA ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara yönelmesinin ve yatırımcıların risk iştahının artmasının ardından temerrüt seviyesinin üç basamak üzerinde kredi notuna sahip olması beklenen tahvillerin satışına çıktı.

Banka 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvilleri 5 yıl sonra alım opsiyonlu olarak ihraç etti. Garanti Bankası'nın 10 yıl vadeli 500 milyon dolarlık tahvil ihracında getiri yüzde 8,375 oldu.

Garanti BBVA'nın ihracı, Moody’s’in önce Türkiye’nin, daha sonra da 17 Türk bankasının kredi notlarının görünümünü yükseltmesinden birkaç hafta sonra gerçekleşmiş oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN PAYLAŞIM

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabı X'te (Twitter) bir açıklamada bulundu. "Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor" diyen Bakan Şimşek şunları dile getirdi:

"Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."

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