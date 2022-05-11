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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadelede sektör temsilcileri ile bir araya gelecek

11.05.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı çerçevesinde önde gelen sektörlerin temsilcileri ile bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadelede sektör temsilcileri ile bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Nureddin Nebati yarın İstanbul'da sektör temsilcileri ile görüşerek bir dizi toplantı gerçekleştirecek. Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında geniş bir bir değerlendirme yapılacak.

Bakanlığın fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar da sektör temsilcileri ile paylaşılacak. Piyasadaki fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik yapılan denetimler hakkında bilgiler vermesi beklenen Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesi de bekleniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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