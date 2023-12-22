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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten önemli açıklamalar! "TL varlıklara ciddi bir talep var"

22.12.2023 18:19 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İstanbul’da “3. Finansın Geleceği Zirvesi”nin kapanışında konuştu. Bakan Şimşek, "Enflasyon tek haneye 2026'da inmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten önemli açıklamalar! "TL varlıklara ciddi bir talep var"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İstanbul’da Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen “3. Finansın Geleceği Zirvesi”nin kapanışında konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları;

"Son 21 yılda Türkiye ekonomisi Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) olarak 238 milyar dolardan, bu sene sonu itibarıyla muhtemelen 1,1 trilyon dolar civarına ulaşmış olacak, yeni rekorlar kırılmış olacak. Borsamızda aynı dönemde, piyasa değeri olarak 10,5 kat büyüdü. Borsanın ekonomide çok değerli bir işlevi var. Bu işlev ideal olarak, küçük birikimlerin menkul değerlere dönüşerek yatırımlara yönlendirilmesidir. Yani firmalarımızın, yatırım, büyüme, işletme finansmanı ihtiyaçlarını daha sağlıklı, kalıcı, uzun vadeli, sermaye piyasaları enstrümanları üzerinden edinmeleri çok kritik.

"TL VARLIKLARA CİDDİ TALEP VAR"

Önümüzdeki dönemde, eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerini gerçekleştirerek, firmalarımızın dezenflasyon sonrasında uzun vadeli sermaye benzeri kaynaklara çok daha güçlü erişimini sağlamış olacağız. Önümüzdeki dönemde OVP'nin uygulanmasıyla, ekonomimizde öngörülebilirlik çok daha fazla artacak. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelleri çok daha sağlıklı şekilde atılmış olacak. Makro finansal istikrar pekişiyor, son aylarda hemen her alanda açıklanan programa bir güven var, TL varlıklara ciddi talep var. Bütün bunlar firmalar ve vatandaşlarımız açısından çok değerli kazanımlara vesile olacak.

ENFLASYON TEK HANEYE 2026'DA İNMİŞ OLACAK!

Enflasyon tek haneye 2026'da inmiş olacak. Gelecek sene yüzde 36, bir sonraki sene yüzde 14 ve nihayetinde tek haneye inecek. Yıllık bazda baktığınız zaman enflasyon bir süre daha yüksek. Ama çekirdek enflasyona bakarsanız son 3 ayda bir trend var. Aylık enflasyonda bir ivme kaybı var ve şuan itibarıyla yıl sonu hedefimizle aynı doğrultuya yani aynı patikaya oturmak üzere. O nedenle 2024 yüzde 36.

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Para politikasının gecikmeli etkisi gelecek sene devreye girecek. İkinci olarak bu sene önemli bir deprem yaşadık o depremin etkisiyle inşaat malzemeleri bu yılın ikinci yarısında arttı. Temmuz ayında bütçe açığını daraltmak için önemli adımlar attık. Akaryakıtta ÖTV'yi arttırdık. Gelecek sene Temmuz ayında yeni bir vergi oranında artık öngörmediğimiz için bunlar da endeksten düşecek.

Enflasyon beklentilerinde 5 puana dair bir iyileşme var. Biz önümüzdeki aylarda enflasyonun kalıcı olarak daha düşük bir patikaya oturduğunu gösterebileceğiz.

Enflasyon tek haneye indiğinde firmalarımızın makul maliyetlerle kaynağa erişmesi son derece olası olacak. Bugün bankacılık sistemimiz yükün büyük bir kısmını üstlenmiş durumda. Sermaye piyasalarının gelişmesi ülkenin kalkınmasında önemli bir bileşen.

Bütçe açığı yüzde 6'nın altında olacak. Biz bir sonraki seneye borç bırakmayı düünmüyoruz. Dolayısıyla bütçe açığı bu sene için deprem hariç Milli Gelirin aşağısında olacak.

Yüksek cari açığı yönetmek zordur. Türkiye'de biz cari açığı ve bütçe açığını makul düzeye indirmek zorundayız.

Cari açıkta düşüş başladı. Yılı 44 milyar bir açıkla kapatacağız. 3'te 2'si altın kaynaklı. Dolayısıyla altın yenilir içilir olmadığı için finansal bir varlık. Merkez Bankamızın hem brüt hem net rezervleri Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra arttı. Ekonomide ve siyasette belirsizlik azaldı.

70 milyar TL'lik kredi alanı açtık.

Türkiye'nin risk primlerini (CDS) 200 puanın altına düşürmeyi hedefliyoruz. Küresel faiz indirimleriyle beraber bizim gibi hikayesi olan ekonomilere fon akışı artacak.

Rezerv noktasında kırılganlık azalmış durumda. Cari açıklardaki daralma daha kalıcı bir şekilde rezerve artışı devam edecek. İyileşme devam edecek.


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hazine ve maliye bakanı
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