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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten, kara parayla mücadelede kararlılık vurgusu: En kısa sürede Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacak

23.06.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kara parayla mücadelesinde kararlılık vurgusu yaptı. Bakan Şimşek, en kısa sürede Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının sağlanacağını bildirdi. Bakan Şimşek, "Tüm kamu kurum ve kuruluşları söz konusu kalan unsurların en kısa sürede giderilmesi amacıyla MASAK koordinasyonunda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, 'gri liste' sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten, kara parayla mücadelede kararlılık vurgusu: En kısa sürede Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kara parayla mücadelede attığı adımlar sonucu, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen 7 eksikliğin 2'ye indirildiğini belirterek, "Türkiye'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır." dedi.

Şimşek, AA muhabirine, FATF'ın genel kurul toplantısına ve burada Türkiye'ye yönelik alınan karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

FATF'ın Haziran 2023 toplantılarının tamamlandığı bilgisini veren Şimşek, ilgili kuruluşca yayımlanan kamuoyu duyurusunda Türkiye'nin atmış olduğu olumlu adımlar ile etkililik alanındaki gelişmelere dikkatin çekildiğini söyledi.

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Şimşek, "FATF tarafından ülkemize yönelik belirlenen 7 eksiklik, son toplantıda 2'ye indirildi. Türkiye'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır." diye konuştu.

FATF standartlarına uyum kapsamında Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasına girdiğini ortaya koyacak raporun da yakın tarihte yayımlanacağını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa sürede çıkması için gereken adımlar atılacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları söz konusu kalan unsurların en kısa sürede giderilmesi amacıyla MASAK koordinasyonunda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, 'gri liste' sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor."

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"TÜRKİYE ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATTI"

MASAK'ın internet sitesinde yer alan açıklamada da FATF'ın kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında uluslararası standartları belirleyici bir kuruluş olduğuna işaret edilerek, bu kuruluşun, görev kapsamı bağlamında ülkelerin teknik uyum (mevzuat) ve etkililik (uygulama) durumlarını da karşılıklı değerlendirme raporları marifetiyle değerlendirdiği bildirildi.

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Türkiye'ye yönelik 2019 yılında yayımlanan karşılıklı değerlendirme raporu ve sonrasında hazırlanan izleme dönemi sonrası raporla birlikte ülkenin Ekim 2021'de "gri liste" olarak da bilinen "artırılmış izlemeye tabi ülkeler" listesine FATF tarafından dahil edildiği anımsatılan açıklamada, "Karşılıklı değerlendirme sürecinden bu yana ülkemiz, kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında çok ciddi adımlar attı ve bu husus FATF tarafından da onandı. Zira Ekim 2021'de FATF tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusunda ülkemize yönelik yayımlanan bölümünde 7 eksikliğe değinilmekte iken Haziran 2023 Genel Kurulu sonrasında yayımlanan duyuruda bunlar 2'ye indirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin teknik uyum bağlamında çok sayıda ülkenin önüne geçerek 40 FATF tavsiyesinde çok geniş ölçüde uyumlu hale geldiğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, üye ülkelerin ortalama 9 FATF tavsiyesinde eksikliği bulunduğu dikkate alındığında, ülkemizin söz konusu tavsiyeler bağlamında ne denli uyumlu olduğu da ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, ülkemizin FATF süreci ile ilgili olarak bazı basın organlarında yayımlanan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi ve yalnızca Bakanlığımızca yapılacak bilgilendirmenin esas alınması gerekmektedir. Bu bağlamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yoğun çalışmalarının ve çabalarının kısa sürede sonuç vereceğine inancımız tamdır."

(AA)

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Mehmet Şimşek kara para

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