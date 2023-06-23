Faiz kararı piyasaları hareketlendirdi, Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi! İstanbul Finans Merkezi'nde kritik toplantı

Seçimlerin ardından hem Hazine ve Maliye Bakanının hem de Merkez Bankası başkanının değişmesiyle ekonomide yeni dönemin yol haritasında atılacak adımlar dikkatle izleniyor. Bu kapsamda alınan kritik kararlardan biri de geçtiğimiz günlerde açıklanan faizin yükseltilmesi oldu.

İLK TOPLANTIDAKİ 'FAİZ' KARARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltildi. Piyasalarda hareketliliğe neden olan kararın ardından, Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi.

Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı.

Erkan’ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyeceği öğrenildi.

(DHA)

