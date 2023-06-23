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Faiz kararı piyasaları hareketlendirdi, Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi! İstanbul Finans Merkezi'nde kritik toplantı

23.06.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın politika faizini 27 ay sonra ilk kez artırmasının piyasadaki yansımaları takip edilirken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün kritik bir toplantı gerçekleştiriyor. Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantının içeriğinden bazı detaylar da ortaya çıktı.

Faiz kararı piyasaları hareketlendirdi, Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi! İstanbul Finans Merkezi'nde kritik toplantı

Seçimlerin ardından hem Hazine ve Maliye Bakanının hem de Merkez Bankası başkanının değişmesiyle ekonomide yeni dönemin yol haritasında atılacak adımlar dikkatle izleniyor. Bu kapsamda alınan kritik kararlardan biri de geçtiğimiz günlerde açıklanan faizin yükseltilmesi oldu.

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İLK TOPLANTIDAKİ 'FAİZ' KARARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltildi. Piyasalarda hareketliliğe neden olan kararın ardından, Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi.

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Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı.

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Erkan’ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyeceği öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Faiz kararı politika faizi

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