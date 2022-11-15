Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Bütçede 83,3 milyar TL'lik açık

Ekim ayında merkezi yönetim bütçe açığı 83,3 milyar TL oldu. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 307,4 milyar TL, bütçe gelirleri 224,2 milyar TL ve bütçe açığı 83,3 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 246,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 22,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ekim ayında 17 milyar 406 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Ekim ayında 83 milyar 254 milyon TL açık vermiştir.

2021 yılı Ekim ayında 3 milyar 106 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Ekim ayında 22 milyar 110 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim ayı itibarıyla 307 milyar 416 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 61 milyar 144 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 246 milyar 272 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten Ekim ayında 307 milyar 416 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 131 milyar 422 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ekim ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 133,9 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 9,8 iken 2022 yılında yüzde 10,9 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,3 oranında artarak 246 milyar 272 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,0 iken 2022 yılında yüzde 9,8 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ekim ayı itibarıyla 224 milyar 162 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 181 milyar 806 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 37 milyar 905 milyon TL olmuştur.

2021 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri 114 milyar 16 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 96,6 oranında artarak 224 milyar 162 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ekim ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 10,4 iken 2022 yılında yüzde 8,8 olmuştur.

2022 yılı Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,2 oranında artarak 181 milyar 806 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,4 iken 2022 yılında yüzde 8,3 olmuştur."

