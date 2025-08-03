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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni çalışması paylaşıldı! EFT, havale ve nakit... 200 bin TL ve üzeri işlemlerde geçerli olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni çalışmasıyla ilgili Genel Tebliği Taslağı hazırladı. Henüz yürürlüğe girmeyen çalışmayla suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi amaçlanıyor. Buna göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde minimum 20 karakterli açıklama yazılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni çalışması paylaşıldı! EFT, havale ve nakit... 200 bin TL ve üzeri işlemlerde geçerli olacak
Recep Demircan

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik bir bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı nın yeni çalışması paylaşıldı! EFT, havale ve nakit... 200 bin TL ve üzeri işlemlerde geçerli olacak 1

Henüz yürürlüğe girmeyen taslağa göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek/ "diğer", "bireysel ödeme" vb. seçeneklerde minimum 20 karakterli açıklama yazılacak.

Taslakta yer alan diğer düzenlemeler şöyle:

  • 2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden temin edilecek.

  • 20 milyon TL üstü nakit işlemlerde beyan formuna ek olarak fonun kaynağına dair ek bilgi/belge temin edilecek.

  • Yükümlüler müşteriden gerekli açıklama, bilgi, belgeyi temin edemediği durumda işlemi gerçekleştirmeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı nın yeni çalışması paylaşıldı! EFT, havale ve nakit... 200 bin TL ve üzeri işlemlerde geçerli olacak 2

Bakanlık açıklamasında "Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca yapılan çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 18/08/2025 tarihine kadar gorus@masak.gov.tr elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi mümkündür." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
havale Hazine ve Maliye Bakanlığı EFT
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