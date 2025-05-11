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Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda mali disiplinin sağlanması amacıyla devre alınan tasarruf tedbirlerine yönelik 145 kamu idaresine bağlı 1279 harcama birimini denetledi ve 2 bin 160 aykırı işlem tespit etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, kamuda mali disiplinin sağlanması, tasarruf bilincinin artırılması ve kamu kaynaklarının daha etkin ve ekonomik kullanımı amacıyla yürürlüğe konulan tasarruf tedbirlerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, geçen yıl 145 kamu idaresine bağlı 1279 harcama biriminde, denetim gerçekleştirildi. Bu incelemelerde, tasarruf tedbirine aykırı 2 bin 160 işlem tespit edildi.

Tespit edilen aykırılıklar raporlandı ve sorumlular hakkında gerekli yaptırımların uygulanması için ilgili idarelere gönderildi. Ayrıca, idareler bazında düzenlenen raporlar, konsolide edilerek Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Bunun yanında denetlenen her bir idareden, aykırılıkların giderilmesi ile ilgili yaptıkları işlemler ve aldıkları önlemler hakkında geri bildirim istendi.

İZİN ALINMADAN YAPILAN HARCAMALAR SAPTANDI

Denetimlerde, 15 Mayıs 2024 tarihli tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi'ne aykırı ve izin alınmadan yapılan harcamalar saptandı.

Çok sayıda kamu idaresinde vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluşlara ait taşıtların kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan kullanıldığı da tespit edildi.

Bakanlıkça, bu yıl da denetimlere 157 kamu idaresinde devam edilecek.

"İŞLEMLERİN SONUÇLARINI TAKİP EDİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçen yıl başlattıkları "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" sürecinin devam edeceğini belirterek, maliye politikasındaki disiplinli duruşu sürdürdüklerini vurguladı.

Harcama kontrolleri sayesinde, kayda değer tasarruf sağladıklarına işaret eden Şimşek, "Bakanlığımız, kamu idarelerince tesis edilen işlemlerin sonuçlarını hassasiyetle takip ediyor. Kamu mali yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda, tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecek, mali disiplinin pekiştirilmesi için gerekli tüm adımları atacağız." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf
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