Hazine yarın bir doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır