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Hazine yeni haftada 4 tahvil ihalesi yapacak

10.03.2024 13:35
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 4 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Hazine yeni haftada 4 tahvil ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 4 devlet tahvili ihalesi yapacak. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ilk ihalede, 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Salı günkü ilk ihalede 6 yıl (2 bin 275 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün 10 yıl (3 bin 493 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale Tahvil
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