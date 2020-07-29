Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat haziranda yıllık yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8.3 artarak 16 milyar 308 milyon dolara yükseldi.



