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Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2020 10:13 | Son Güncelleme

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8.3 artarak 16 milyar 308 milyon dolara çıktı

Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat haziranda yıllık yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8.3 artarak 16 milyar 308 milyon dolara yükseldi.


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