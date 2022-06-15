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Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2022? Enflasyon beklentisi açıklandı mı?

15.06.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı enflasyon oranı ile ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyor. TÜİK'ten yapılacak açıklamanın tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? İşte enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2022? Enflasyon beklentisi açıklandı mı?

Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 aylık enflasyon verisinin duyurulması sonrası Haziran ayı verileri çok sayıda emekli ve memuru yakından ilgilendirirken, maaşlara yapılacak zam da açıklanacak enflasyon rakamları kapsamında gelecek. Peki Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? Detaylar haberimizde...

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı normalde 3 Temmuz'da yapılacaktı. Fakat Pazar gününe denk geldiği için, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI MI?

Enflasyon beklentisi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak son rakamlara göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artmıştı.

MAYIS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 10:00'da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık ve aylık bazda enflasyon verilerini duyurdu.

TÜİK’in açıkladığı oran sonrasında mayıs ayında görülen enflasyon netleşmiş oldu.

Açıklamaya göre aylık enflasyon aylık TÜFE yüzde 2,98 yıllık TÜFE yüzde 73,50 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur
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