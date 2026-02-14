FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı! 7 bin TL’ye kadar yükseliyor

Diyarbakır'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı. Tek gül 100-150 TL, buketler ise 750 TL'den başlayıp 7 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı! 7 bin TL’ye kadar yükseliyor

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçiler sabahın erken saatlerinden itibaren müşterilerini beklemeye başladı. Kent genelinde vitrinler kırmızı güller ve özel tasarım hediyelikler ile süslendi.

Fiyatlar ürünün türüne göre değişiklik gösteriyor. Tek gülün fiyatı 100 ile 150 TL arasında değişirken, buket fiyatları ortalama 750 TL'den başlayıp 7 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı! 7 bin TL’ye kadar yükseliyor 1

Çiçeklerin yanı sıra çikolatalı buketler, ayıcıklı hediyelikler, balonlar ve çeşitli hediyelik ürünler de raflarda yerini aldı. Esnaf, özellikle akşam saatlerinde yoğunluk yaşanmasını bekliyor.

SON GÜNE BIRAKAN ÇOK VAR

Çiçek satışı yapan Abdullah Akgül, çok yoğun olduklarını, vatandaşların son güne bıraktıklarını söyledi. Akgül, "Bütün çiçekleri hazırladık. Şu an müşteriler beğendikleri çiçeği alıp gidiyor. Normal şartlarda 50 ila 70 buket hazırlıyorduk. Sevgililer Günü için 200 buket hazırladık. Tüm hazırlıklarımız tamam müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.
Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı! 7 bin TL’ye kadar yükseliyor 2

7 BİN TL’YE KADAR YÜKSELİYOR

En çok ilgi gören ürünlerin ise klasik gül buketleri olduğunu aktaran Akgül, "Vazo 41 adet gülümüz var, lale, gül, zambak karışımı buketlerimize de ilgi güzel. Vatandaşlarımız sadece çiçek almıyorlar. Ayıcıklı çikolatalarımız var, kutu güllerimiz var, zambak, nergis, kalpli balonlar ve daha birçok farklı hediyelikler ile bugüne hazırız. Geçen yıllara göre bu yıl daha iyi, daha güzel geçiyor. İnşallah böyle devam eder. Geçen yıl gülü 100 TL'den veriyorduk. Bu yıl da 100 TL'den veriyoruz. Zam yapmadık bu da haliyle işlerimize yansıdı. Buket fiyatları ise 750 TL'den başlıyor, 7 bin TL'ye kadar devam ediyor" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde yarın başlıyor! Logo olmayan ilanlara dikkat81 ilde yarın başlıyor! Logo olmayan ilanlara dikkat
Kayseri’de berber ücretlerine zam! Saç kesimi fiyatı...Kayseri’de berber ücretlerine zam! Saç kesimi fiyatı...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gül Sevgililer Günü 14 şubat sevgililer günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı

Yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.