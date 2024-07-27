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Hem EYT hem de kademeli emeklilik bekleyeni endişelendiren soru! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu: ‘Yaş artırımı konusu ilerleyen yıllarda gündeme gelebilir’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.07.2024 10:00
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EYT yasasında 1,5 yıl geride kaldı ancak devletin kasasına maliyeti halâ tartışma konusu. Kademeli emeklilik bekleyenlerin de yakından takip ettiği konuda yeni bir adım atılmaya hazırlanılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını verdiği yeni emeklilik reformu öncesinde herkesin merak ettiği konu açıklığa kavuştu. Peki EYT yasası iptal mi edilecek? İşte detaylar…

Hem EYT hem de kademeli emeklilik bekleyeni endişelendiren soru! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu: ‘Yaş artırımı konusu ilerleyen yıllarda gündeme gelebilir’

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi geçen yıl mart ayında çıktı, nisan ayından itibaren de emekli aylıkları bağlanmaya başladı. Geçen yılın mart ayında 9 milyon 544 bin olan yaşlılık aylığı alanların sayısı 2,2 milyon kişi artarak bu yıl nisan ayında 11 milyon 722 bine yükseldi. EYT’den yararlanacak kişi sayısının toplam 5 milyona ulaşması bekleniyor. Buna göre, EYT kapsamında yer alan 2,8 milyon dolayında kişi önümüzdeki süreçte emekli olacak.

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EYT’NİN 5 YILLIK MALİYETİ 300 MİLYAR DOLARI BULACAK

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, EYT’nin maliyeti ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EYT’nin bu yılki maliyetinin 724 milyar TL olacağını söylerken, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 5 yıllık maliyetin 300 milyar doları bulacağını iddia etti.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOLDA

Maliyet tartışmalarıyla eşzamanlı olarak AK Parti kurmaylarından da emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağına dair açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin ekim ayında açılmasıyla başlayacak yeni yasama döneminde konuyu gündeme alacaklarını açıkladı.

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‘EMEKLİLİK YAŞI ARTIRILACAK’ İDDİASI

Kulislere yansıyan bilgilere göre, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili kapsamlı bir değişiklik gündeme gelecek. Bunların bir kısmı hemen hayata geçirilirken, bir kısmının hayata geçirilmesi zaman alacak. Öngörülen değişiklikler arasında prim günü ile emekli aylıkları arasında dengenin sağlanması, sağlık harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün azaltılması, düşük emekli aylığı alanlar için sosyal yardım programlarının uygulanması gibi konu başlıkları bulunuyor. Emeklilik yaşının artırılacağına ilişkin de iddialar dile getiriliyor.

3 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLMAYI BEKLİYOR

EYT düzenlemesinden geri adım atılması hiçbir şekilde gündemde bulunmuyor. EYT düzenlemesiyle sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayanlar için yaş şartı kaldırıldı. Sadece prim günü ve sigortalılık süresi koşulu bırakıldı. Koşulları yerine getirmiş olanların önemli kısmı emekli oldu ancak koşulları yerine getirdiği halde emekli olmayanlar ile koşulları yerine getirmeyi bekleyen 3 milyona yakın kişi bulunuyor.

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EYT İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Kıvanç'ın aktardığı bilgiye göre, kanun kapsamındakilerin yüzde 40’tan fazlası emekli olmuşken EYT düzenlemesinden geri adım atılması söz konusu olamaz. Böyle bir değişiklik yapılsa bile Anayasa’ya aykırı olacağı için Anayasa Mahkemesi’nden döner. Tekrar vurgulamak gerekirse, henüz emekli olmamış EYT’liler için yeniden yaş şartı da getirilemez. Kaldı ki emeklilik yaşının uzatılması konusu her ne kadar kulislerde konuşulsa da mevcut çalışanlar için bunun hayata geçirilme imkânı bulunmuyor. Yaş artırımı konusu olsa olsa ancak ilerleyen yıllarda gündeme getirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
EYT kademeli emeklilik
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