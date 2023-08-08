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'Hem işçi hem işverenin ortak talebi' dedi! Cevdet Yılmaz'dan vergi sisteminde değişiklik mesajı: 'Bu yönde çalışma yapılması gerekiyor...'

08.08.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Doğrudan vergilerin artırılıp dolaylı vergilerin azalması hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin ortak talebi. Bunu ben de destekliyorum. Önümüzdeki dönemde bu yönde bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor" dedi.

'Hem işçi hem işverenin ortak talebi' dedi! Cevdet Yılmaz'dan vergi sisteminde değişiklik mesajı: 'Bu yönde çalışma yapılması gerekiyor...'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işçi ve işveren kesimin vergide reform taleplerini desteklediğini belirterek, “Önünüzdeki dönemde bu yönde bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor” dedi. Orta Vadeli Programın (OVP) Eylül ayının ilk 10 günü içinde açıklanacağını söyleyen Yılmaz, “İstişarelerin bir kısmını bitirdik. Şimdi önümüzde tarım ve finans kesimi ile görüşme var. TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) ve Birlik başkanlıklarıyla tarihini tam belirleyemedik. Finans kesimiyle Cuma günü İstanbul Finans Merkezi’nde görüşeceğiz” açıklamasını yaptı. Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, şunları söyledi:

"DEĞİŞİK KESİMLERİN BEKLENTİLERİNİ ALARAK OVP’Yİ ŞEKİLLLENDİRECEĞİZ"

Orta Vadeli Program’ın teknik boyutunu Strateji Bütçe Başkanlığımız yürüyor. Onların sonuçlarını Ağustos’un son günlerinde dinleyeceğiz, tartışacağız. Bu teknik tarafı. Önceki Orta Vadeli Programlardan farklı olarak bu sene bir taraftan da istişareler yapıyoruz. Çünkü yeni bir döneme girdik, yeni bir hükümet kuruldu dolayısıyla yeni bir dönemdeyiz. Bu döneme ‘Türkiye Yüzyılı’ diyoruz. Bu yeni döneme ilişkin değişik kesimlerin beklentilerini, önceliklerini alarak OVP’yi şekillendireceğiz. Bu da OVP’yi, geçmiş Orta Vadeli Programlardan ayırt edici bir vasıf olacak. Orta Vadeli Program’ı üçayaklı düşünebilirsiniz; Para politikasının genel çerçevesi var; detayları Merkez Bankası’nın uhdesinde. Maliye politikasının detayları var. Orta Vadeli Program’da bütçe, bütçedeki rakamların hepsi var.

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