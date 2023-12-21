Hem kamu hem özel, 21 banka harekete geçti! Krediye erişimde yeni dönem: İGE Kefalet Portalı ile uygun krediye erişim kolaylaşıyor

Finansmana erişim ihracatçının en büyük sorunlarından biri olurken, kamu ve özel 21 bankanın da dahil olduğu "İGE Kefalet Portalı" faaliyete geçti. İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) tarafından hayata geçirilen portal ile ihracatçıların ve KOBİ’lerin uygun faiz oranlı krediye erişme süresi 2 aydan 7 güne inecek. Böylece finansman maliyetinde sadeleşmenin önünün açılması hedefleniyor.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS

TÜM BANKALARIN ŞARTLARI TEK BİR YERDE GÖRÜLEBİLECEK

Portalın tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ihracattaki artışın ekonomiye katkılarına değinerek, küresel ekonomide yaşanan sorunlara işaret etti. Finansmana erişimin arttığı dönemlerde ihracat rakamlarının buna paralel yükseliş gösterdiğini belirten Tuzcu, bu verinin ihracatçılar açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Tuzcu, "Bu çerçevede, İGE tarafından geliştirilen ve finansmana erişimi kolaylaştırarak ihracatçılarımıza en uygun finansman koşullarını sağlayan İGE Kefalet Portalı ihracatçılarımız açısından oldukça faydalı bir uygulama. Bu portal sayesinde ülkemizin her yerinden ihracatçılarımız, kredi talebini tüm bankalara aynı anda iletebilecek ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görebilecek" dedi.

“58 MİLYAR LİRALIK KREDİYE KEFALET VERİLDİ”

İGE'nin ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için hayata geçtiğini anımsatan Tuzcu, "İGE bugüne dek 58 milyar liralık krediye kefalet verdi. Bu büyük kefalet miktarı çok önemli. İGE'nin temel varlık sebebi, verdiği kefaletle bankaların ihracata daha fazla kredi kullandırmasını sağlamak ve finansmana erişim süreçlerinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktı. Bugün burada lansmanını yaptığımız İGE Kefalet Portalı da finansmana katkı sağlayan sistemin daha kolay şekilde erişilir hale gelmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

KREDİLERDE DAHA UZUN VADE İMKANI YAKALANACAK

Mynet’e özel açıklamada bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, “Yaklaşık 1,5 sene önce İhracat Geliştirme AŞ ile birlikte KOBİ’lerin finansmana erişme noktasındaki zorluklarını 13.500 firmamıza 58 milyar TL kullandırarak destek çıktık. Şimdi bankalar üzerinde bir çalışma yapılıyor. Firmaların önce bankaya başvurması gerekiyordu. Banka inceledikten sonra bizlere firmaları yönlendiriyordu. Şimdi bu portala direkt olarak başvurabilecek ihracatçımız. Çok kısa bir süre içerisinde İhracatı Geliştirme AŞ onu değerlendirecek. Değerlendirdikten sonra ortak bir havuza koyacak. Hangi firmanın ne kadar krediye ihtiyacı var, hangi vedede istiyor, ne şekilde istiyor görebilecek. Dolayısıyla bankalar için yeni bir müşteri kazanma, hem de ihracatçımız için çok daha kısa, çok daha uygun ve çok daha uzun vadelerde krediye sahip olacak. Bu platform üzerinden başvuru yapan firmalarımız komisyon masrafını da yarı yarıya ödeyecekler. Bir yandan ihracat artarken bir yandan finansman enstrümanlarını artırmak gerekiyor. Özellikle bu portal finansal enstrümanları artırma noktasında yeni bir ürün olarak ihracatçıların hizmetine sunuluyor” ifadelerini kullandı.

KREDİ TALEBİ TEK BİR PLATFORM ÜZERİNDEN İLETİLECEK

İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz de KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı sorunlardan bahsederek, finansman arayışı sırasında farklı bankalar ile görüşmenin hem hızı yavaşlattığını hem de maliyeti artırabildiğini bildirdi.

Akdeniz, "Bu olumsuzlukların ihracatçı açısından çözümüne katkı sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz İGE Kefalet Portalı, kefalet verdiği ihracatçının kredi talebini tek bir platform üzerinden tüm bankalara aynı anda iletebilmesini ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görüp kendisi için en uygun seçimi yapabilmesini amaçlıyor." şeklinde konuştu.

EN UYGUN FAİZ ORANI İLE FİNANSMANA ERİŞİM

Kasım Akdeniz, İGE Kefalet Portalı'nın hem teminat sağlama hem de mevcut piyasa koşulları içinde faiz, komisyon ve vade açısından en uygun seçeneği bulma konusunda ihracatçıya sağladığı fayda açısından bu sistemin dünyada ilk ve tek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verdiğimiz kefaletlerle ihracatçımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İlk kefaletimizi Mart 2022'de Eximbank üzerinden verdik. Kısa sürede 20 bankanın sürece dahil olmasıyla kefalet sisteminin kapsamını ve hacmini geliştirdik. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 13 bin başvuruyu onaylayarak toplam 58 milyar liralık ihracat kredisine kefalet verdik. İGE Kefalet Portalı'nı ihracat yapan kurumlarımızın finansmana hızlı, kolay ve en uygun şartlarda ulaşmasını sağlamak üzere geliştirdik. Kapsamlı veri ve ileri teknolojiyi kullanarak hayata geçirdiğimiz portaldaki tüm süreç dijital ortamda başlıyor ve sonuçlanıyor. Bu portalın ihracatçı için beklenen faydayı sağlayabilmesi, ihracatçılarımız tarafından yoğun ve yaygın olarak kullanılmasına bağlı."

KOMİSYONUN YÜZDE 50’Sİ İADE EDİLECEK

Akdeniz, ihracatçıların, İGE kefaleti ile kullanmak istedikleri tüm krediler için bu portala başvurmalarını beklediklerini kaydederek, "Teşvik amacıyla; bu portal üzerinden İGE kefaleti ve fiyat alarak kredi kullanmaları halinde, İGE kefaleti için ödeyecekleri komisyonun yüzde 50’sini direkt olarak ihracatçılarımızın hesaplarına gönderme kararı aldık. Portal bu yönüyle de ihracatçılarımız açısından önemli bir avantaj sağlayacak." dedi.

Portal sayesinde ihracatçıların tek bir noktadan tüm bankalara ulaşabildiğini dile getiren Akdeniz, "Bankalarımız bu portal sayesinde, kredibilite olarak değerlemesi yapılmış ve İGE kefaletini almış ihracatçılarımızın bilgilerine hızlıca erişip kredi taleplerini karşılamak için hızlıca aksiyon alabilecek." değerlendirmesinde bulundu.







