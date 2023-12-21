FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hem kamu hem özel, 21 banka harekete geçti! Krediye erişimde yeni dönem: İGE Kefalet Portalı ile uygun krediye erişim kolaylaşıyor

Hem kamu hem özel, 21 banka harekete geçti! Krediye erişimde yeni dönem: İGE Kefalet Portalı ile uygun krediye erişim kolaylaşıyor

21.12.2023 07:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir hem ihracatçılar hem de ekonomi yönetiminin gündeminde olan finansmana erişimde sorunların giderilmesine yönelik yeni bir adım atıldı. ihracatçı KOBİ’leri uygun koşullarla finansmana eriştirecek olan ‘İGE Kefalet Portalı’ ile 7 gün gibi kısa bir sürede bankaya gitmeye gerek olmadan finansmana erişilebilecek.

Hem kamu hem özel, 21 banka harekete geçti! Krediye erişimde yeni dönem: İGE Kefalet Portalı ile uygun krediye erişim kolaylaşıyor

Finansmana erişim ihracatçının en büyük sorunlarından biri olurken, kamu ve özel 21 bankanın da dahil olduğu "İGE Kefalet Portalı" faaliyete geçti. İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) tarafından hayata geçirilen portal ile ihracatçıların ve KOBİ’lerin uygun faiz oranlı krediye erişme süresi 2 aydan 7 güne inecek. Böylece finansman maliyetinde sadeleşmenin önünün açılması hedefleniyor.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS

TÜM BANKALARIN ŞARTLARI TEK BİR YERDE GÖRÜLEBİLECEK

Portalın tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ihracattaki artışın ekonomiye katkılarına değinerek, küresel ekonomide yaşanan sorunlara işaret etti. Finansmana erişimin arttığı dönemlerde ihracat rakamlarının buna paralel yükseliş gösterdiğini belirten Tuzcu, bu verinin ihracatçılar açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Tuzcu, "Bu çerçevede, İGE tarafından geliştirilen ve finansmana erişimi kolaylaştırarak ihracatçılarımıza en uygun finansman koşullarını sağlayan İGE Kefalet Portalı ihracatçılarımız açısından oldukça faydalı bir uygulama. Bu portal sayesinde ülkemizin her yerinden ihracatçılarımız, kredi talebini tüm bankalara aynı anda iletebilecek ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görebilecek" dedi.

AA-20231220-33232581-33232578-IHRACATCILAR_IGE_KEFALET_PORTALI_ILE_EN_IYI_FINANSMAN_KOSULLARINA_ERISECEK

“58 MİLYAR LİRALIK KREDİYE KEFALET VERİLDİ”

İGE'nin ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için hayata geçtiğini anımsatan Tuzcu, "İGE bugüne dek 58 milyar liralık krediye kefalet verdi. Bu büyük kefalet miktarı çok önemli. İGE'nin temel varlık sebebi, verdiği kefaletle bankaların ihracata daha fazla kredi kullandırmasını sağlamak ve finansmana erişim süreçlerinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktı. Bugün burada lansmanını yaptığımız İGE Kefalet Portalı da finansmana katkı sağlayan sistemin daha kolay şekilde erişilir hale gelmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

0x0-son-dakika-emekli-ve-memur-zammi-belli-oldu-iste-yeni-rakamlarla-beraber-meslek-meslek-yeni-memur-maaslari-tablosu-1641202120785

KREDİLERDE DAHA UZUN VADE İMKANI YAKALANACAK

Mynet’e özel açıklamada bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, “Yaklaşık 1,5 sene önce İhracat Geliştirme AŞ ile birlikte KOBİ’lerin finansmana erişme noktasındaki zorluklarını 13.500 firmamıza 58 milyar TL kullandırarak destek çıktık. Şimdi bankalar üzerinde bir çalışma yapılıyor. Firmaların önce bankaya başvurması gerekiyordu. Banka inceledikten sonra bizlere firmaları yönlendiriyordu. Şimdi bu portala direkt olarak başvurabilecek ihracatçımız. Çok kısa bir süre içerisinde İhracatı Geliştirme AŞ onu değerlendirecek. Değerlendirdikten sonra ortak bir havuza koyacak. Hangi firmanın ne kadar krediye ihtiyacı var, hangi vedede istiyor, ne şekilde istiyor görebilecek. Dolayısıyla bankalar için yeni bir müşteri kazanma, hem de ihracatçımız için çok daha kısa, çok daha uygun ve çok daha uzun vadelerde krediye sahip olacak. Bu platform üzerinden başvuru yapan firmalarımız komisyon masrafını da yarı yarıya ödeyecekler. Bir yandan ihracat artarken bir yandan finansman enstrümanlarını artırmak gerekiyor. Özellikle bu portal finansal enstrümanları artırma noktasında yeni bir ürün olarak ihracatçıların hizmetine sunuluyor” ifadelerini kullandı.

AA-20231220-33232581-33232580-IHRACATCILAR_IGE_KEFALET_PORTALI_ILE_EN_IYI_FINANSMAN_KOSULLARINA_ERISECEK

KREDİ TALEBİ TEK BİR PLATFORM ÜZERİNDEN İLETİLECEK

İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz de KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı sorunlardan bahsederek, finansman arayışı sırasında farklı bankalar ile görüşmenin hem hızı yavaşlattığını hem de maliyeti artırabildiğini bildirdi.

Akdeniz, "Bu olumsuzlukların ihracatçı açısından çözümüne katkı sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz İGE Kefalet Portalı, kefalet verdiği ihracatçının kredi talebini tek bir platform üzerinden tüm bankalara aynı anda iletebilmesini ve bankaların kendisine sunduğu finansman şartlarını bir arada görüp kendisi için en uygun seçimi yapabilmesini amaçlıyor." şeklinde konuştu.

AW947077_01

EN UYGUN FAİZ ORANI İLE FİNANSMANA ERİŞİM

Kasım Akdeniz, İGE Kefalet Portalı'nın hem teminat sağlama hem de mevcut piyasa koşulları içinde faiz, komisyon ve vade açısından en uygun seçeneği bulma konusunda ihracatçıya sağladığı fayda açısından bu sistemin dünyada ilk ve tek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verdiğimiz kefaletlerle ihracatçımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İlk kefaletimizi Mart 2022'de Eximbank üzerinden verdik. Kısa sürede 20 bankanın sürece dahil olmasıyla kefalet sisteminin kapsamını ve hacmini geliştirdik. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 13 bin başvuruyu onaylayarak toplam 58 milyar liralık ihracat kredisine kefalet verdik. İGE Kefalet Portalı'nı ihracat yapan kurumlarımızın finansmana hızlı, kolay ve en uygun şartlarda ulaşmasını sağlamak üzere geliştirdik. Kapsamlı veri ve ileri teknolojiyi kullanarak hayata geçirdiğimiz portaldaki tüm süreç dijital ortamda başlıyor ve sonuçlanıyor. Bu portalın ihracatçı için beklenen faydayı sağlayabilmesi, ihracatçılarımız tarafından yoğun ve yaygın olarak kullanılmasına bağlı."

AA-20231220-33232581-33232579-IHRACATCILAR_IGE_KEFALET_PORTALI_ILE_EN_IYI_FINANSMAN_KOSULLARINA_ERISECEK

KOMİSYONUN YÜZDE 50’Sİ İADE EDİLECEK

Akdeniz, ihracatçıların, İGE kefaleti ile kullanmak istedikleri tüm krediler için bu portala başvurmalarını beklediklerini kaydederek, "Teşvik amacıyla; bu portal üzerinden İGE kefaleti ve fiyat alarak kredi kullanmaları halinde, İGE kefaleti için ödeyecekleri komisyonun yüzde 50’sini direkt olarak ihracatçılarımızın hesaplarına gönderme kararı aldık. Portal bu yönüyle de ihracatçılarımız açısından önemli bir avantaj sağlayacak." dedi.

Portal sayesinde ihracatçıların tek bir noktadan tüm bankalara ulaşabildiğini dile getiren Akdeniz, "Bankalarımız bu portal sayesinde, kredibilite olarak değerlemesi yapılmış ve İGE kefaletini almış ihracatçılarımızın bilgilerine hızlıca erişip kredi taleplerini karşılamak için hızlıca aksiyon alabilecek." değerlendirmesinde bulundu.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyorAsgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor
Sosyal medyadan atıştılar, Demirtaş paylaşımını sildi! "Alçakla yalan söyleyen hoca kılıklı insan"Sosyal medyadan atıştılar, Demirtaş paylaşımını sildi! "Alçakla yalan söyleyen hoca kılıklı insan"
Bakan Şimşek 'enflasyon' açıklaması! 'Kararlıyız' diyerek duyurduBakan Şimşek 'enflasyon' açıklaması! 'Kararlıyız' diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
kredi
En Çok Okunan Haberler
Güpegündüz silahlar ateşlendi, çatışma çıktı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Güpegündüz silahlar ateşlendi, çatışma çıktı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!

Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!

Sosyal medyadan atıştılar, Demirtaş paylaşımını sildi! "Alçakla yalan söyleyen hoca kılıklı insan"

Sosyal medyadan atıştılar, Demirtaş paylaşımını sildi! "Alçakla yalan söyleyen hoca kılıklı insan"

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, tereyağı...

Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, tereyağı...

Türkiye için 10 yıl sonra bir ilk söz konusu!

Türkiye için 10 yıl sonra bir ilk söz konusu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.