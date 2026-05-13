Hem pahalı hem bulunamıyor: Araştırmada da ortaya çıktı

Bir elektrikçiye, su tesisatçısına ya da kaporta ustasına ihtiyacı olanları acele etmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Yaz ayları adım adım yaklaşırken bu meslek grubunun oldukça yoğun olduğu ve acil usta bulmak için vatandaşın sıraya girmesi gerektiği belirtiliyor. Üstelik ücretin hem pahalı olduğu hem de randevu almak çok zor olduğu işaret ediliyor.

Kanal D Haber'de yer alan haberde konuşan bir vatandaş aracı için 6 gün önce konuştuğunu, bir hafta beklediğini belirtti.

"GÜNLER SONRASINA RANDEVU VERİYORUZ"

Ulaşılması en zor grubun ustalar olduğu vurgulanırken 300 yıllık usta "Günler sonrasına randevu veriyoruz. Çünkü yetişmemiz de çok zor" dedi. Bir başka usta ise "Beni arasan bir hafta sonra..." şeklinde konuştu.

Çünkü boyacı, tamirci, elektrikçi gibi tüm ustaların artık hem pahalı hem de ulaşılması zor olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan bir araştırmaya işaret edilirken Türkiye'de ulaşılması en zor olan grubun yüzde 43 ile ustalar yani vasıflı işçiler olduğunun ortaya çıktığı aktarıldı. Oysa bu oranın dünyada yüzde 24 olduğu belirtildi.

İŞTE FİYATLAR

Ustalar yetişemediklerini vurgu yaparken 6 kalorifer peteğini temizletmenin 2500 TL'den başladığı da kaydedildi. Bir usta, 3+1 evin boyanmasının ise malzeme ile birlikte 20 bin TL olduğunu söyledi. Söz konusu evin Etiler'de olması halinde ise 40-50 bin TL arasında değiştiğini belirtti.

Bir başka usta da 4 lastiği takma çıkartma ücretinin 2000 TL olduğunu aktardı. Bu fiyatın da İstanbul, Bağcılar tarifesi olduğu, Etiler'de 4 lastik değişimi için usta fiyatının 6-7 bin TL arası olduğu kaydedildi.

Çilingir ihtiyacı olduğunda da fiyatın 1500 TL olduğu belirtildi. Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Geçtiğimiz gün musluk bozuldu. Annem musluk tamircisi bulamadı. Yorgun argın bana yaptırdı" dedi. Sıradan bir musluğu değiştirmenin de 1500 TL olduğu aktarıldı.