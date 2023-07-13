Hem sıfır hem de 1500 TL! Fiyatlar uçunca... Yüksek kiralardan sonra o ilçeye yerleştiler! 15 bin TL vermek yerine farklı şehirlerden akın ettiler

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından başta megakent İstanbul olmak üzere birçok şehirde ev ve iş yerlerinde kira fiyatları fahiş oranda yükseldi. İstanbul ve Kocaeli'de yaşayan bazı küçük ve orta ölçekli esnaflar, üretim maliyetini düşürmek için rotasını Kırıkkale'nin Delice ilçesine çevirdi. Büyük şehirlerden göç eden esnaf, belediye tarafından yaptırılan sanayi sitesindeki sıfır doğal gazlı dükkanları bin 500 lira ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla kiralama fırsatı buluyor. Dükkanlarında faaliyete geçen esnaflar, fahiş kira artışlarından kurtularak üretim maliyetlerini de düşürmüş oldu.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanların kira bedelinin günlük bir paket sigara fiyatı ile eş değer olduğunu belirterek, ilçeye yatırım yapmak isteyen esnaflara da her daim destek olacaklarını söyledi.

"ÖN CEPHELER 2 BİN LİRA ÖNCE CEPHELERDE BİN 500 LİRA"

Kar amacı gütmeden ve kamuyu da zarara uğratmadan aylık kira bedellerini meclis kararıyla düşük tuttuklarını ifade eden başkan Özdem, şunları kaydetti:

"Yerli esnafımıza bir sözümüz vardı maliyetine çok kar amacı gütmeden kamuyu zarara uğratmadan 'Sizleri dükkan sahibi edeceğiz' dedik. Onları dükkan sahibi ettik, onun mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer hemşehrilerimizle ilgili de ve dışarıdan gelecek hemşerilerimizle ilgili de belediye meclisimize de teşekkür ediyorum. Şöyle bir karar aldık. Ön cepheler 2 bin lira önce cephelerde bin 500 lira olarak yani günlük neredeyse inşallah da herkes bırakır cumhurbaşkanımız da üzerinde çok duruyor. İnsan hayatını olumsuz etkileyen bir sigara paketi fiyatına biz burada dükkan imkanı sunuyoruz."

"HİÇBİR BORÇLANMA YAPMADAN SANAYİMİZİ YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sanayi sitesi yapımında büyük katkılarının olduğunu anlatan Özdem, "Sağ olsun sayın cumhurbaşkanımızın da bizlere çok büyük katkıları oldu. Ahiler Kalkınma Ajansı ile birlikte burada ortak proje gerçekleştirdik. 4 milyon lira kadar Ahiler Kalkına Ajansı'ndan destek aldık. Yaklaşık 10 milyon kadarını da belediye öz kaynaklarından hiçbir borçlanma yapmadan sanayimizi yaptık" dedi.

"43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHI VE HİNTERLANDI GENİŞ BİR BÖLGE"

Delice Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, esnafın, "Bismillah" diyerek işlerine başladıklarını belirterek, "Biz de bu vesile ile ziyaret edip hem hayırlı olsun hem de bereket dileklerinde bulunduk. Onların memnuniyetini ve iş yoğunluğunu görünce bir kez daha mutlu olduk. Gördüğünüz üzere burası Ankara-Samsun yolu üzeri. 43 ilin geçiş güzergahı ve hinterlandı geniş bir bölge. Bu vesile ile işletmelerimiz burada aktif olarak başladı. Hem ilçemize hem de civar bölgeye hizmet ediyorlar. Kendileri de bu durumdan memnunlar. Böyle bir sanayi sitesini ilçemize kazandıran başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"GEBZE'DE TUTACAĞIM KİRANIN BELKİ 10'DA 1 FİYATINA DÜKKANIMIZI TUTACAĞIZ"

İstanbul'da dükkan kiralarının yüksek olduğundan bahseden karavan üreticisi Onur Yüce, "Yeni bir sektöre girmek istedik ve planlamalarını yaptık. Fakat kiraların yüksek olmasından dolayı maliyetler hep yüksek çıktı. Bununla ilgili de arkadaşımız sağ olsun tavsiyede bulundu dedi ki 'Kırıkkale Delice ilçesinde dükkanlar var. Çok güzel insanları çok iyi niyetli istersen gel oradan bir dükkan kirala senin de işini görecektir.' Biz de karavan üretimi yapmak istiyoruz. Geldik nasip oldu. Belediye başkanımız ile görüştük. Çok yardımcı oldu ve kiralar çok uygun. Benim Gebze'de tutacağım kiranın belki 10'da 1 fiyatına dükkanımızı tutacağız. İnşallah burada üretime başlayacağız" şeklinde konuştu.

"ÇOĞU YERLERDE BU TOLERANS TANINMIYOR, BU GÜZELLİK YAPILMIYOR"

Yufka makinası üretimi yapan Ahmet Elçiçek, "Kocaeli'den geldim. Makine imalatı yapıyoruz. Oralarda kiralar çok pahalı olduğu için 200 metrekareye 15 bin lira verdiğimiz için hem de kaldığımız evlerde de kiralar çok pahalıydı. Buraya geldik Turgut başkanımız var Allah ondan razı olsun çok ilgilendi bizimle. Çok yardımcı oldu. Çoğu yerlerde bu tolerans tanınmıyor, bu güzellik yapılmıyor. Allah ondan bin kez razı olsun" dedi.

"KİRALAR DA BÜTÇEMİZE UYGUN ŞEKİLDE"

Sanayinin tek kadın çalışanı Filiz Yıldırım ise, "Başkanımız sağ olsun sanayimizi açtı. Kiralar da bütçemize uygun şekilde. Günümüz iş yapmakla geçiyor. Sabah dükkanımızı açıyoruz. Eşimin işi oldukça elimden geldiği kadarıyla destek veriyorum. Kamyon, tır, otobüs, taksi bütün lastikleri yapıyoruz. En azından eşime destek olmak beni çok mutlu ediyor" ifadesini kullandı. (İHA)



