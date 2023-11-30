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Hem ücretsiz hem sabit tarife! Doğal gaz faturaları için BOTAŞ'tan açıklama

30.11.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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Kasım ayının son günü ile birlikte aralık ayında doğal gaza zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. BOTAŞ yaptığı açıklamada yeni ayda mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz desteğinin Nisan 2024'e kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Hem ücretsiz hem sabit tarife! Doğal gaz faturaları için BOTAŞ'tan açıklama

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda aralıkta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

FİYATLAR SABİT KALDI

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

DOĞAL GAZ DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantısında 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimi desteğinin Nisan 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz BOTAŞ
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