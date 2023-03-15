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Hem yapıyor, hem çalıyor, hem söylüyor! Karslı sanatçı baba mesleğini öğretecek çırak bulamıyor: 'Çok üzgünüm...'

15.03.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta babası Şahin Kara Şahin'den öğrendiği tar ve saz yapımını 61 yıldır sürdüren Salih Şahin, mesleği öğretecek çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Şahin, "İşte 60 yılı aşkın bir süredir ben bu işi sürdürüyorum. Umarım benden sonra birileri sahip çıkar, bu meslek kaybolmaz. Çok üzülüyorum” diyerek duygularını ifade etti.

Hem yapıyor, hem çalıyor, hem söylüyor! Karslı sanatçı baba mesleğini öğretecek çırak bulamıyor: 'Çok üzgünüm...'

Doğu Anadolu Bölgesi'nde müzik aleti yapan, çalan, söyleyen, derleyen ve nota yapan tek kişi olma unvanını elinde bulunduran 70 yaşındaki Salih Şahin, teknolojiye direnerek sanatını sürdürüyor. Şahin, kendisinden sonra bu mesleği sürdürecek gençlerin olmamasına ise üzülüyor. Babası Şahin Kara Şahin'den mesleği öğrendiğini ifade eden Salih Şahin, tar ve saz yapımının yanı sıra sanatçı kişiliğiyle de öne çıkıyor. Şahin, çok sayıda Kars türküsüne de imzasını attı.

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Mesleği ayakta tutmak ve gelecek nesillere taşımak için mücadele ettiğini ifade eden Salih Şahin, “Saz ve tar yapımını 60 yılı aşkın bir süredir babamdan öğrendim. Küçük yaştan itibaren babamın yanında çalıştım. Bizim saz ve müzik aletleri yapım atölyemiz vardı. Orada halk ozanlarını tanıma imkanı buldum. Yöresel sanatçıları tanıma imkanı buldum. Aynı zamanda yöresel enstrümantalları çalmasını, yapmasını da babamdan öğrendim. Fakat bunu geliştiremedim. Çünkü öğretecek eleman bulamıyorum, öğretecek çırak bulamıyorum. Bu işi yaygınlaştırmaya, unutturmamaya çalışıyorum. Diyorum ki hiç değilse unutulmasın. Kaybolmasın bu kültür. Bu yöresel kültürümüzdür, Türk Halk Müziği kültürüdür” dedi.

“ÇALIŞTIRACAK, GELİŞTİRECEK ORTAM BULAMADIM”

Şahin, “Saz yapımını, tar yapımını, özellikle tar atölyesini, ayrıca benim büyük bir atölyem var, burada makineler de var, çürümeye bıraktım. Çalıştıracak, geliştirecek ortam bulamadım. Kültürümüz açısından üzüntü vericidir. Ben üzülüyorum. Kültürümüzün günden güne kaybolmasını istemiyorum. İşte 60 yılı aşkın bir süredir ben bu işi sürdürüyorum. Umarım benden sonra birileri sahip çıkar, bu meslek kaybolmaz. Çok üzülüyorum” diye konuştu.

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Şahin, tarın yanında aynı zamanda saz başta olmak üzere değişik müzik aletleri de yapıyor. Şahin, Kars'ta halk müziğini derlemesi, kitap haline getirmesi, notalara dökmesi ve bunları albüm haline getirmesiyle de biliniyor. Salih Şahin, zaman zaman kendi yaptığı sazı çalarak yanık sesiyle Kars yöresine ait türküler söylüyor.

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