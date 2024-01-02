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  4. Hepsi birbirinden ilginç binlerce başvuru! Nöbetçi cami, serpme kahvaltı, 25 yıl evli kalan kadına emeklilik hakkı… Meclis’e dilekçe yağdı

Hepsi birbirinden ilginç binlerce başvuru! Nöbetçi cami, serpme kahvaltı, 25 yıl evli kalan kadına emeklilik hakkı… Meclis’e dilekçe yağdı

02.01.2024 15:22 | Son Güncelleme:
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TBMM Dilekçe Komisyonuna, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınların emekli olabilmesine imkan sağlanmasından her mahallede bir caminin nöbetçi olarak açık kalmasına ve gıda israfına neden olduğu gerekçesiyle serpme kahvaltının yasaklanmasına kadar binlerce ilginç başvuru yapıldı.

Hepsi birbirinden ilginç binlerce başvuru! Nöbetçi cami, serpme kahvaltı, 25 yıl evli kalan kadına emeklilik hakkı… Meclis’e dilekçe yağdı

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna 28. Yasama Dönemi'nin başladığı 15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 15 Kasım 2023'e kadar 5 bine yakın başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 1453 olurken, erkekler 3 bin 501 dilekçe gönderdi.

Komisyona yapılan müracaatların yüzde 90'ı elektronik posta yoluyla, geri kalanları da elden, faks, posta ve milletvekilleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği 9 toplantıda, önceki dönemden devreden başvurularla birlikte toplam 12 bin 386 dilekçe hakkında karar verdi, 84 dilekçeyi ise mevzuata uygun olmaması ya da mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırdı. Diğer dilekçelerin incelemesi devam ediyor.

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“EVLİLİKTE 25 YILINI TAMAMLAYAN KADINLARA EMEKLİLİK HAKKI TANINSIN"

Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı. Konya'da yaşayan M.E. isimli erkek, Komisyona başvurarak, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınların emekli olabilmesine imkan sağlanmasını talep etti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanının incelemesi sonucunda dilekçeye verilen yanıtta, söz konusu talep için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapılması gerektiği belirtilerek, "3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü'nün 116'ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Başvurular arasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik de birçok talep yer aldı.

Vatandaşlar Türkiye'nin İsrail'e nota vermesi, Filistin için gönüllü askerlik uygulaması başlatılması, İsrail'e ait tüm ürünlerin yasaklanması, İsrail Büyükelçiliğinin kapatılması, İsrail ile çifte vatandaşlığı bulunan Türklerin vatandaşlıktan çıkarılması ve Gazze için kan bağışı kampanyası başlatılması gibi talepler içeren dilekçelerle Komisyona başvuru yaptı.

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‘SERPME KAHVALTI YASAKLANSIN’ TALEBİ

Başvurular arasında kripto para piyasasındaki dolandırıcılıkla mücadele edilmesi, gıda israfına neden olduğu gerekçesiyle serpme kahvaltının yasaklanması, camilerden günün her saatinde istifade edilebilmesi için her mahallede bir caminin nöbetçi olarak açık kalması, yat sahiplerinden ek MTV talep edilmesi, sokaklarda kutlama organizasyonlarının yapılmaması gibi talepler dikkati çekti.

Bir vatandaş çeşitli bakanlıklar tarafından 1920-1929 yılları arasında çıkarılan bazı yönetmeliklerin Latin alfabesine çevrilmiş halini talep ederken ülkede yaşayan mucit insanların tespit edilmesi için birimler oluşturularak tespit edilen faydalı icatların kamu yararı için kullanılmasının sağlanması talebi de başvurular arasında yer aldı.
Komisyona gelen diğer bazı dilekçelerin konuları şöyle:

"İstanbul'daki site yönetimlerinin iş ve işlemlerinin denetlenmesine yönelik bir sistemin oluşturulması için yasal düzenleme yapılması, süresiz nafakanın kaldırılması, devlet bankalarında çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınının fiziki olarak alış ve satışının yapılabilmesi, İstanbul'daki trafik sorununun çözümü için farklılaşmış mesai saatlerine geçilmesi, fahiş ev kiralarına çözüm bulunması."


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