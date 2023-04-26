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Hepsiburada Premium’da artık sepet tutarından bağımsız tüm alışverişlerde kargo bedava

26.04.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Hepsiburada'sı, Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium'u 14.90’a müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Hepsiburada Premium’da artık sepet tutarından bağımsız tüm alışverişlerde kargo bedava

Hediye BluTV ve %3 Hepsipay Papel kazancı gibi birçok avantaj sunan Hepsiburada Premium’da artık kargo ücreti sepet tutarından bağımsız olarak bedava. Üstelik Premium’a ilk kez üye olacaklara özel, ilk ay için üyelik ücreti sadece 1 TL.

Hepsiburada Premium’un ayda sadece 14.90 TL’ye sunduğu avantajlar nelerdir?

Tüm siparişlerde kargo bedava

Hepsiburada Premium üyelerine sunulan 25 TL üzeri siparişlerde geçerli ücretsiz kargo avantajı artık sepet tutarından bağımsız olarak tamamen ücretsiz.

Her alışverişte %3 Hepsipay Papel kazancı

Premium üyelerine her alışverişlerinde tutarın %3’ünü sonraki alışverişlerde kullanılabilecek Hepsipay Papel olarak müşterilerinin Hepsipay cüzdanına yükleniyor. Kampanyadan kazanılan Hepsipay Papel'ler 7 gün sonra cüzdana yükleniyor ve 15 gün boyunca tüm alışverişlerde kullanılabiliyor.

BluTV üyeliği hediye

Hepsiburada müşterileri, Premium üyelikleri boyunca, mevcut paketi aylık 69.90₺ olan BluTV’ye hediye olarak abone olabiliyor. BluTV’ye yakın zamanda eklenen HBO yapımı içeriklere de erişim imkanı veren Premium üyeliği, dünyaca ünlü dizi ve filmleri de Premium’lulara sunuyor.

%50 indirimli mobilya ve lastik montaj hizmeti

Hepsiburada Premium üyeleri, mobilya alışverişinde montaj ve araç lastiği alışverişinde montaj hizmetlerinden de %50 indirimli yararlanıyor.

Petrol Ofisi’nde 5 kat puan, Pişir uygulamasında %50 indirim ve çok daha fazlası Premium’da

Hepsiburada Premium üyeleri anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında yapacakları akaryakıt ve/veya otogaz alımları karşılığında 5 kat Positive Puan faydası kazanıyor.

Evde yemek yapmayı seven ancak mutfak alışverişi için vakti olmayanların kurtarıcısı Pişir uygulamasında seçili menüler Premium üyelerine özel %50 indirimli sunuluyor.

Premium üyeleri ayrıca aralarında Yemeksepeti ve Pizza Hut gibi markalarla gerçekleştirilen iş birlikleriyle de avantajlardan yararlanıyor..

Hepsiburada market, kozmetik, züccaciye gibi kategorilerde de Premium’lulara özel indirimler sunulurken kargo ücreti ödemeden evinin ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler avantajlarını katlıyor. Hepsiburada Premium’lu kitap severler seçili kitaplarda, 2. Kitabı %50 indirimle satın alabiliyor.

Hepsiburada Premium’un katlanan avantajlarına linkten ulaşılabiliyor: premium.hepsiburada.com

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hepsiburada blu tv

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