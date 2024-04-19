Hepsiburada tavsiye ekonomisini büyütüyor: Tavsiye’nin lideri, Link Gelir ile hanelere 1 milyar TL kazandıracak

Hedef 2024 içinde programa katılanlara toplamda 1 milyar TL kazandırmak

Bağımsız araştırma kuruluşu Future Bright tarafından gerçekleştirilen Net Promoter Score (NPS) araştırmasına 2022 ve 2023 yıllarında üst üste “Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” olan Hepsiburada, tavsiye liderliğini müşterilerinin de katılımıyla bir üst seviyeye taşıyor. Halen 200 bin kullanıcının yer aldığı ve müşterilere kendi çevrelerine ürün tavsiyesinde bulunarak gelir elde etme imkanı sunan “Link Gelir” programı çerçevesinde tavsiye edilecek ürünler “tek tıkla” paylaşılarak gelire dönüştürülebilecek. Hepsiburada önümüzdeki dönemde bu programa katılacak müşteri sayısını 1 Milyon kişiye çıkarmayı planlıyor. Özellikle kadınlar ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programla gelişecek tavsiye ekonomisiyle hane bütçelerine 2024 yılında 1 Milyar TL’lik ek gelir sağlanacak.

Hepsiburada’dan Link Gelir İle Tek Tıkla Ayda 20 Bin TL’ye Kadar Kazanma Fırsatı

Hepsiburada herhangi bir ürünü “tek tıkla” paylaşarak kazanç elde etme imkanı sunan yeniliklerle e-ticaretteki kullanıcı deneyimini kolaylaştırarak, herkesin kendi çevresine ürün tavsiyesinde bulunmasına olanak tanıyor. Link Gelir kullanıcılara her ürün paylaşımı için elektronik dışı ürünlerde ortalama yüzde 7, elektronik ürünlerde %2 oranında komisyon alma imkanı sunuyor ve ayda 20 bin TL’ye kadar kazanç elde etme fırsatı sağlıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çok Tavsiye Edilen 1 Numaralı İndirimler Başladı

Ayrıca Hepsiburada Türkiye’nin “en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” olma başarısını Kıvanç Tatlıtuğ’un rol aldığı bir reklam filmiyle duyurdu. İlk kez basın mensuplarına gösterilen reklam filminde Kıvanç Tatlıtuğ Hepsiburada’nın sadece araştırmalarda değil müşterilerin akıl ve kalplerinde de 1 Numara olduğunu ifade ediyor.

Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Dereli: “Araştırmalarda Hepsiburada’nın Güvenilirliği Öne Çıktı”

Hepsiburada’nın 2023’te 72 NPS endeks skoru ile rakiplerini geride bırakarak lider konumunu koruduğunu belirten Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli, “Son iki yıldır üst üste birinci olmamızın altında yatan en önemli faktör, güvenilirlik olarak belirlendi. Ürün ve marka çeşitliliği, rekabetçi kampanya ve fiyatlar, hızlı kargo ve teslimat süreçleri gibi unsurlar da kullanıcıların Hepsiburada’yı tavsiye etme nedenleri arasında yer aldı. Ürünlerin hasarsız ve eksiksiz teslim edilmesi, iade durumunda hızlı geri ödeme süreçleri, kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları, kupon ve kod kullanım kolaylığı, müşteri hizmetlerinin etkin destek süreçleri, fatura ve belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde ulaştırılması gibi faktörler de tercih sebeplerimiz arasında önemli bir yer tutuyor.

Ayrıca, en çok tavsiye edilen marka olma başarımızı Link Gelir ile yaygınlaştırmaktan ve herkesin tavsiye ederek kazanabildiği bir altyapıyı Hepsiburada’da aktif hale getirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: “Hedef sadece 2024 yılında tavsiyeyle hane ekonomilerine 1 milyar TL kazandırmak”

Hepsiburada’nın üst üste ikinci kez “en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” olmasını ve Link Gelir programını değerlendiren Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Hepsiburada olarak, müşteri memnuniyetini her zaman en ön planda tutuyoruz ve bu yaklaşımımızın, iki yıl üst üste ‘Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası’ seçilmemizde büyük bir rol oynadığına inanıyoruz.

Buna bağlı olarak hayata geçirdiğimiz ‘Link Gelir’ programımızla olduğu gibi e-ticaretteki öncü ve yenilikçi adımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kullanıcılarımıza kendi çevrelerine ürün tavsiyesinde bulunarak gelir elde etme imkanı sunuyoruz. Hedefimiz ülkemizdeki tavsiye ekonomisini daha da büyütmek ve müşterilerimize kazanç sağlamak için Linker sayımızı da giderek artırmak. Yaklaşık 1,5 yıl içinde 1 milyon müşterimizi Link Gelir Programımıza dahil etmeyi planlıyoruz. Bu artışla sadece 2024 yılında Link Gelir’e dahil olan müşterilerimizin hane ekonomilerine toplamda 1 milyar TL’lik destek sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

2023’te 120 Bin Kullanıcı “Linker” Oldu

Tavsiye ekonomisi hakkında da bilgiler veren Gökçetekin şunları söyledi: “Tavsiye ekonomisi ülkemizde ve dünyada gittikçe gelişmekte olan bir kavram. Bu konuda da Hepsiburada olarak ülkemizde öncülük yapmaktan ve bu sayede müşterilerimize değer katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar 200 bin kullanıcıyı “linker” olarak kazanan Hepsiburada Link Gelir programı kullanıcılarının 3’te 2’sini kadınlar oluşturuyor. Programın, özellikle ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar ve harçlıklarına ek bir gelir elde etmek isteyen öğrenciler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Hepsiburada’nın Link Gelir programı, kazan-kazan anlayışıyla tavsiye ekonomisine dahil olmak isteyenlere katkı sağlamaya devam edecek.”

Peşin Fiyatına 12 Taksit Avantajı

Hepsiburada müşterilerinin alışverişlerinde ödeme kolaylıkları da sunuyor. Yapı Kredi Bankası iş birliğiyle sunulan Hepsiburada Premium Worldcard ile müşteriler peşin fiyatına 12 taksitle ödeme imkanı dahil farklı birçok ek avantajdan faydalanabiliyor. Ayrıca, Hepsiburada kartsız ödeme kolaylığı sunduğu Hepsiburada limitiyle müşterilerine kart limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkanı tanıyor.

Hepsiburada Linker Hikayeleri

Ayşenur Kayabaş (Ev Hanımı):

“5 aydır Link Gelir kullanıcısıyım. 5 ay önce kızımın dünyaya gelmesiyle birlikte hayatımdaki online alışveriş daha da arttı. Bu artışla birlikte Hepsiburada’nın uygulamasında Link Gelir Programı’nı gördüm. Sosyal medyayı da aktif kullandığım için paylaşımlara başladım. Paylaşımlarım sonucunda elde ettiğim gelirler de gittikçe artıyor. Bunun yanı sıra insanların benim tecrübelerimle alışveriş yapmaları beni oldukça mutlu ediyor. Bu sayede sevdiğim bir işten gelir elde etmiş olmak da bana keyif veriyor.”

Eda Güneş (Öğrenci):

“Link Gelir ile tanışmamdan bu yana 8 ay geçti. Bu program sayesinde sevdiklerimle ve takipçilerimle hem önerdiğim ürünleri paylaşıyorum hem de bundan gelir elde ediyorum. Elde ettiğim gelir sayesinde Hepsiburada’dan ihtiyaçlarım kapsamında alışveriş yapma şansım da oluyor. Ayrıca Link Gelir’i işime de entegre ederek, takipçilerimin denememi istediği ürünleri satın alıp; deneme videoları da çekiyorum. Bu fırsatlarla dolu programın bir üyesi olmaktan ve bana kattıklarından dolayı çok mutluyum.”







