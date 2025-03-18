FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Her AVM'de onu görüyordunuz! Tekstil devi konkordato ilan etti... Giyim sektörüne damga vurmuştu

Her AVM'de onu görüyordunuz! Tekstil devi konkordato ilan etti... Giyim sektörüne damga vurmuştu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.03.2025 08:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki hemen hemen her AVM'de şubeleri bulunan kadın giyim markası MyGlobe, konkordato ilan etti. Biriken borçları nedeniyle zor günler yaşayan tekstil devinin sahibi Mehmet Yılmaz'ın bireysel konkordato başvurusu ise mahkeme tarafından kabul edilmedi. Türkiye'nin önde gelen kadın giyim markalarından olan Batik de 2020'de MyGlobe şirketine satılmıştı. Ancak yeni sahibi de şirketi kurtaramadı.

Her AVM'de onu görüyordunuz! Tekstil devi konkordato ilan etti... Giyim sektörüne damga vurmuştu

Türkiye'deki tekstil sektörü zor günler yaşarken, iflas ve konkordato haberleri de peş peşe geliyor. Son olarak tekstil devi MyGlobe da konkordato ilan etti. Şirkenin sahibi Mehmet Yılmaz'ın bireysel konkordato başvurusu ise mahkeme tarafından kabul edilmedi.

BATİK'İ SATIN ALMIŞTI! YENİ SAHİPLERİ DE KURTARAMADI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; geçmişte Tiffany&Tomato'yu 35 milyon dolara satan Ziyal Ailesi'nin elinde bulunan Batik, 2020 yılında ailenin yaşadığı ekonomik sorunların ardından Mehmet Yılmaz'ın sahibi olduğu MyGlobe'a satılmıştı.

GDGDSGS

TÜRKİYE'DEKİ HEMEN HEMEN HER AVM'DE ŞUBESİ VAR

Hemen hemen her AVM'de şubeleri ile yer alan tekstil devi, biriken borçlar nedeniyle konkordato ilan etti.

Türkiye'nin en eski hazır giyim markalarından biri olan Batik hakkında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, aralık ayında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vermişti.

Şirketin mali tablolarını incelemek için görevlendirilen 3 kişilik konkordato komiser heyetinin hazırladığı rapor sonucunda Batik'i bünyesinde bulunduran MyGlobe hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verilirken, şirketin patronu Mehmet Yılmaz için verilen 3 aylık geçici mühlet kararı ise uzatılmadı.

iStock-941051278

BORÇLARI 125 MİLYON LİRAYI AŞTI

Yeniden toparlanma sürecine girişen Batik, 2024'te frenchise fuarına da katılarak yeni mağazaları için yatırımcılar aradı. Ancak işler beklenildiği gibi yürümedi. Batik, yeni sahibine de mutluluk getirmedi.

Toplam borcunun 125 milyon TL'yi aştığı öğrenilen şirket hakkında mahkeme kararıyla alacaklılar kurulu oluşturacağı öğrenildi.

Mynet Anket MyGlobe'un konkordato ilan etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Bu durum sektördeki dalgalanmaların bir parçası.
Konkordato, şirketlerin kurtuluş şansı olabilir.
Ekonomik sorunlar nedeniyle daha fazla iflas bekliyorum.
Bu anket 9 saat 46 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

İlginizi Çekebilir

KFC ve Krispy Kreme'den sonra... Bir şirket için daha konkordato talebi

KFC ve Krispy Kreme'den sonra... Bir şirket için daha konkordato talebi

 Gayrimenkul devini 'imar' sorunu çarptı!

Gayrimenkul devini 'imar' sorunu çarptı!

 İflaşın eşiğindeki şirketle davalık oldu! 12 yıl önce ev almıştı...

İflaşın eşiğindeki şirketle davalık oldu! 12 yıl önce ev almıştı...
Canlı Borsa
Memurların gözü bayram ikramiyesindeMemurların gözü bayram ikramiyesinde
Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 2,8 arttıKonut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 2,8 arttı
Anahtar Kelimeler:
iflas Tekstil Konkordato Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diziden apar topar çıkartılmıştı! Teklif yağıyor

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Teklif yağıyor

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu: En az 330 ölü

İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu: En az 330 ölü

Aylık 1,5 milyon TL kazanan var! Krediyle, borçla katılıp... Akılalmaz

Aylık 1,5 milyon TL kazanan var! Krediyle, borçla katılıp... Akılalmaz

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor...

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor...

O ülkede 200'den fazla Türk fabrikası var! Türkiye daha pahalı...

O ülkede 200'den fazla Türk fabrikası var! Türkiye daha pahalı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.