KFC ve Krispy Kreme'den sonra.. Bir şirket için daha konkordato talebi

İş Holding bir süredir gündemde. KFC, Pizza Hut ve Krispy Kreme ile ilgili peş peşe haberler gelirken son olarak bir şirket için daha konkordato talebi geldi. İş Holding, bir şirket için daha konkordato başvurusu yaparken detaylar da belli oldu.

AKKOÇ ELEKTRİK İÇİN DE KONKORDATO BAŞVURUSU

Sözcü'de yer alan habere göre; daha önce Türkiye operasyonlarını devralarak hızlı yükseliş gösterdiği KFC, Pizza Hut ve Krispy Kreme için iflas koruması alan holding, enerji sektöründeki yatırımlarından olan Akkoç Elektrik için de konkordato başvurusu yaptı.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 Mart 2025 itibarıyla Akkoç Elektrik için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, şirketin dosyasını daha önceki başvurularla birleştirdi.

İş Holding, küresel çapta tanınan markaların Türkiye operasyonlarını devralarak büyük bir büyüme ivmesi kazanmıştı.