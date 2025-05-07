Her ay 37 bin 200 TL! Mevduat faizinde güncellenen oranlar: Bankada 100 bin TL ve 1 milyon TL'si olan...

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi bankaların sunduğu mevduat faiz oranları. Mevduat konusunda cazibe sürerken birikimlerini mevduatta tutarak değerlendirmeyi düşünenlerin radarında mevduat faiz oranları var. Dövizin mevduatın altında kazandırması, Borsa'daki hareket ve altındaki dalgalı seyir gibi nedenlerle bazı parasını değerlendirmek isteyen yatırımcıların tercihleri arasında mevduat yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak belirlemişti. NTV'de yer alan habere göre; bu faiz oranına göre mevduat bankaları da faiz oranlarını güncelledi.

Bankalar yüzde 50 seviyelerinde yıllık faiz oranını müşterilerine sunmaya başlarken kimi bankaların 'hoş geldin faizi' adı altında yüzde 52'e ulaşan oranlar sunabildiği de görüldü.

100 BİN TL VE 1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

Peki, 100 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? 100 bin lirasını 1 aylık mevduata bağlayan bir mudi vade sonunda yüzde 50 faize göre 3 bin 700 lira civarında faiz getirisi elde edebiliyor. 1 milyon lirasını aynı şartlarda değerlendiren bir mudi de 37 bin 200 lira civarında faiz getirisi elde edebiliyor.

BİLEŞİK FAİZİ YÜZDE 60 SEVİYELERİNDE

Öte yandan parasını mevduatta değerlendirmek isteyen ve anapara+faiz ile bir yıl boyunca parasının vadesini yenileyenler yüzde 50 oranında faizlerin sabit kalması durumunda bir yılın sonunda yüzde 63 civarında bileşik faiz elde etmiş hale geliyor. Yani 1 milyon lirasını 1 yıl boyunca anapara+faiz güncellemesiyle yüzde 50 civarında faizle mevduatta değerlendirmesi halinde 1 yılın sonunda brüt 1 milyon 632 bin lira faiz getirisi elde etmiş oluyor. Bu tutardan stopajlar düşünce net oran ortaya çıkıyor.