Her şey ateş pahası olunca vatandaş dertlendi esnaf çareyi böyle buldu! İlginç taktik

2023'ün zam şampiyonları arasında kırmızı biber, yeşil biber, domates, muz, patlıcan, kabak, havuç gibi ürünler yer aldı. Türkiye'nin birçok şehrinde yetişen bamya da fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı.

Sözcü TV'de yer alan habere göre pazarcı esnafından bazı kişiler artık etikete kilogram fiyatını yazımıyor. 1 kilogram fiyatı yerine gram fiyatları ve 'yemeklik' olarak ayrılan ürünler kullanılıyor.

Örnek vermek gerekirse, İstanbul'da bir pazarda bamyanın kilogram fiyatı yerine 200 gramlık yemeklik etiketiyle 30 TL'ye satılıyor. Bamyanın kilogramını 150 TL'den alamayan vatandaş, 30 TL'den yemeklik yani bir pişirmelik bamya satın alıyor.

ANLIK OLARAK ORTALAMA SEBZE MEYVE FİYATLARI

SARI ÜZÜM - KİLOGRAM 180 TL

İTHAL SİYAH ÜZÜM - KİLOGRAM 200 TL

PETEMEK DOMATES - KİLOGRAM 50 TL

TAZE FASÜLYE AYŞE KADIN - KİLOGRAM 180 TL

MISIR - ADET 50 TL

PATLICAN - KİLOGRAM 80 TL

DOLMALIK BİBER - KİLOGRAM 80 TL

KAPYA BİBER - KİLOGRAM 120 TL