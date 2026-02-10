Her sözüyle gündem olmayı başaran İTO Başkanı Şekip Avdagiç bu kez de yurt dışına gidenler için düzenleme önerdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç Tourism Investment Forum’un açılışında konuştu. Daha önce yurt dışından alışverişteki vergi sınırlamasına yönelik yaptığı açıklamalar ile gündem olan Avdagiç, bu kez de yurt dışına tatile giden Türk vatandaşları için düzenlemeler yapılması gerektiğini savundu.

"YURT İÇİNDE TUTUMAK İÇİN POLİTİKALARIMIZI GELİŞTİRMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yurt dışına giden Türk vatandaşlarının harcama eğilimlerinin arttığını gördüklerini vurgulayan Avdagiç, "Geçen sene turizimle ilgili gelirimiz 3,5 milyar mertebesinde artmışken, turizmle ilgili Türk vatandaşların yurt dışındaki harcamasının da artmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türk vatandaşlarının turizm harcamalarının bir kısmını yurt içinde tutmak için de politikalarımızı geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

VİZE KISITLAMASI MESAJI DİKKAT ÇEKTİ: "BUNA RAĞMEN TÜRK VATANDAŞLARININ HARCAMALARINDA HIZLI BİR ARTIŞ VAR"

Vize kısıtlamasına da vurgu yapan Avdagiç, "Bütün bu vize kısıtlamalarına rağmen yurt dışına yönelik Türk vatandaşlarının harcamalarında hızlı bir artış var. Aradaki makas kapanıyor. Bunu da realite olarak önümüze alıp ülkemizin vatandaşlarının turizmle ilgili taleplerini, beklentileri karşılayacak politikaları da geliştirmemizin faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: "YURT DIŞI YASAĞI GETİRECEK HERHALDE"

Avdagiç'in bu sözleri sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Bir kullanıcı yaptığı yorumda "Yurt dışı yasağı getirecek herhalde" dedi. Başka bir kullanıcı ise "Yeni politika dediği yurt dışı çıkış harcını 50 bin TL'ye filan çıkarmak" şeklinde yorum yaptı.