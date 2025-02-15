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Her yerde 12 buçuk lirayken dar gelirliyi düşündü! 'Şaşırdım baya ucuz' Vatandaş artık ona gidiyor

15.02.2025 10:28
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Hatay'da Dörtyol ilçesinde ekmek satan bir esnaf herkesin ekmek alabilmesi için bir kampanya başlattı. 200 gram ekmeği 12 buçuk lira yerine 7 buçuk liradan satan esnaf, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaş yapılan kampanyadan memnun olduğunu dile getirerek, "İlk duyduğumda şaşırdım ve baya ucuz" dedi.

Her yerde 12 buçuk lirayken dar gelirliyi düşündü! 'Şaşırdım baya ucuz' Vatandaş artık ona gidiyor

Hatay'ın Dörtyol ilçe merkezinde hizmet veren bir işletme, fahiş fiyat artışına ve enflasyona karşı vatandaş kolaylıkla ekmek alabilsin diye 200 gram ekmeği 7 buçuk TL'den satmaya başladı. Hatay il genelinde 12 buçuk TL'ye satılan 200 gram ekmeği 7 buçuk TL'ye satışa sunan işletme, vatandaşlardan olumlu tepki aldı.

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EKMEK 200 GRAM FİYATI 7 BUÇUK LİRA

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Vatandaş dostu işletme sahibi 50 yaşındaki Veli Sönmez, "Herkes evine ekmek alabilsin diye 7 buçuk TL'den başlattığımız kampanya yoğun ilgi görüyor. Biz Dörtyol ilçesinde bilinen esnafız yaptığımız kampanyada vatandaşlarımız daha çok ekmek almaya geliyor. Bizim tek sıkıntımız burada yolun biraz ters olması bizi çok etkiliyor. Ekmeğimizin gramajı 200 gram üstü geliyor, gramajında düşüş yok ve fiyatı 7 buçuk TL. Vatandaşlar kampanyamızın uzun sürmesini istiyor bizlerde sürdürebileceğimiz kadar devam edeceğiz" dedi.

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VATANDAŞ MEMNUN

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Ekmeğin fiyatının her yerde 12 buçuk TL olduğunu fakat kendisinin kampanya kapsamında 7 buçuk TL'ye aldığını ifade eden Emirhan Güloğlu, "Gittiğim çoğu işletmede ekmek 12 buçuk TL oradan almayıp, buraya geldiğimde ekmeğin fiyatının 12 buçuk değil de 7 buçuk TL olduğunu fark ettim. Ekmeğin fiyatının 7.5 TL olduğunu ilk duyduğumda şaşırdım ve baya ucuz. Buradaki işletme sahibi kampanya yapmış ve herkes için de çok iyi olmuş" şeklinde konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay ekmek
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