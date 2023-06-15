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Herkes 11 bin TL derken... Bir asgari ücret tahmini de Fatih Portakal'dan geldi! 'Erdoğan'ın planını anlatıyorum...'

15.06.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin bir numaralı gündemi memur, emekli zammı ile asgari ücrete yapılacak iyileştirme! Temmuz ayı asgari ücret zammının ne kadar olacağı kamuoyunda tartışılırken ağırlıklı olarak ortaya çıkan görüş yeni asgari ücretin 11 bin TL olacağı... Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret ile ilgili planını anlattı.

Herkes 11 bin TL derken... Bir asgari ücret tahmini de Fatih Portakal'dan geldi! 'Erdoğan'ın planını anlatıyorum...'

Türkiye merakla asgari ücret için yapılacak olan ara zammı bekliyor. Ankara'da da asgari ücret ile ilgili kulisler hareketlendi. Ekonomistler 11 bin TL'nin üzerinde duruyor. Mevcut asgari ücret yüzde 30 zamlandığında yeni asgari ücret net 11.058 TL, brüt 13.010 TL olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran'da ikinci kez toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda asgari ücretle ilgili işçilerin çalışanların mağdur olmayacaklarını belirtip, 'Toplantılar olumlu geçiyor. Çalışanlarımız rahat ve huzurlu olsun. Onları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz' demişti.

BİR ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ DE FATİH PORTAKAL'DAN GELDİ

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV ana haber bülteninde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
'Asgari ücret için bir rakam açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu rakamın üstüne 500 TL koyacak. Asgari ücret bu şekilde belirlenecek. Daha önce de belli oldu. Asgari ücretin en fazla 12 bin TL olacağını düşünüyorum. İşverene de bir kolaylık sağlanacağı ifade ediliyor. Bu iddia da çok güçlü bir şekilde konuşuluyor.'

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