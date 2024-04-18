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Herkes '3000 dolar' derken onlar '2000 dolar' dedi: Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama: 'Alışılmadık bir durum, 3-6 ay sürdürülebilir...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.04.2024 07:28
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Altın fiyatları yükselişini sürdürürken tahminler ise yılsonunda ons altının yıl sonunda 3000 doları görmesi yönünde. Ancak Hollandalı ABN Amro, ons altının yılı 2000 dolar seviyesinde tamamlayacağı tahminini değiştirmedi. Bankanın Kıdemli Ekonomisti Georgette Boele, piyasada yaşananların altın için alışılmadık bir durum olduğunu söyledi. Altın fiyatlarının aslında daha yüksek değil daha düşük olması gerektiğini savundu.

Herkes '3000 dolar' derken onlar '2000 dolar' dedi: Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama: 'Alışılmadık bir durum, 3-6 ay sürdürülebilir...'

Altın fiyatlarının yakın vadede daha da yükselmesi mümkün olsa da ABN AMRO Sürdürülebilirlik Araştırmaları Kıdemli Ekonomisti Georgette Boele, ons altının 2.000 dolardan tamamlayacağı tahminini değiştirmediğini söyledi.

Son notunda "Altın fiyatlarındaki eğilim olumlu ve gökyüzü sınır gibi görünüyor" ifadelerini kullanan Boele, "Ancak, aşağıdaki nedenlerden dolayı temkinli olmaya devam ediyoruz. Altın fiyatlarının ABD doları ile 5 ve 10 yıllık ABD reel getirileriyle pozitif ilişki içinde olması alışılmadık bir durumdur. Bu değişiklikler geçmişte meydana gelmiş olsa da, geçici olma eğilimindedir, yani yaklaşık 3 ila 6 ay sürebilir. Bununla birlikte, 2 yıllık ABD reel getirileri düşmüştür ve bu da altın fiyatları için bir destek olabilir." dedi.

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ALTIN FİYATLARI DAHA YÜKSEK DEĞİL DAHA DÜŞÜK OLMALI

Altın, piyasalar Fed'in gevşeme döngüsünün başlangıcına dair beklentilerini geri çekmeye başladığında bile rekor seviyelere ulaştı. Beklenenden daha yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından geçen hafta piyasada Haziran ayında faiz indirimine gidileceği fiyatlandı.

"Altın fiyatları daha yüksek değil, daha düşük olmalı" diye konuşan Boele, güvenli liman talebi ve momentum fiyatları yükseltirken, altın piyasasının geniş tabanlı alım görmediğinin altını çizdi. Altın destekli borsa yatırım fonlarındaki yatırımcıların da varlıklarını likide etmeye devam ettiğini belirtti.

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Boele notunda, "Yatırımcılar güvenli liman amacıyla altın satın almış görünüyor ve sadece belirli altın türlerini satın aldılar," dedi. "Ayrıca Aralık ayı için yukarı yönlü, örneğin ons başına 2.500 ve 3.000 ABD Doları vadeli altın opsiyonları satın aldılar" dedi.

ALTIN

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