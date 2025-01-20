Herkes evlilik maliyetlerini konuşuyor ama boşanmak da artık cep yakıyor! İşte boşanma maliyetleri...

Evlilik denince akla artık ilk olarak yapılacak olan masraflar geliyor. Her geçen yıl evlenmenin maliyeti daha da artarken, evlilik arifesinde olan gençler tüm hesaplarını buna göre yapıyor.

Evlilikte yapılan masraflar her zaman tartışma konusu olurken, artık boşanmada da bu durum ciddi şekilde tartışılacak. Anlaşamayan çiftler soluğu mahkemede alırken, boşanma maliyetleri de bu noktada merak konusu oldu.

Kanal D'nin haberine göre boşanmanın en düşük maliyeti 75 bin liradan başlıyor. Fakat bu miktar çiftlerin anlaşması durumunda geçerli. Çekişmeli boşanmalarda ise maliyetler daha da artıyor.

"BOŞANMA MALİYETLERİ EVLENME MALİYETLERİNE YAKLAŞTI"

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Avukat Mahcemal Seyhan, evlilik maliyetlerinin 600 bin lira civarında olduğunu söyledi ve "Boşanma maliyetleri evlenme maliyetlerine yaklaştı hatta zaman zaman arttı" dedi.

"ANLAŞMALI BOŞANMA MALİYETİ AZAMİ 75 BİN LİRA"

Anlaşmalı boşanmalarda maliyetin azami 75 bin liradan başladığını söyleyen Seyhan, "Çekişmeli boşanma 110 binden başlıyor" dedi.

"SÖYLEDİĞİM RAKAM ASGARİSİ"

Dava harçlarının da 4 bin liraya yakın bir maliyeti olduğunu söyleyen Seyhan, "Tanıklar keşif, bilir kişi gibi talepler varsa bunlar artabiliyor bu söylediğim rakam asgarisi" ifadelerini kullandı.

"ARTIK BOŞANMALARDA DA KREDİ ÇEKİLİYOR"

Seyhan, evlenme masraflarının krediyle karşılandığını da söylerken artık boşanmalarda da kredi çekildiğini duyduklarını aktardı.