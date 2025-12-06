FİNANS

Herkes görmezden geldi: En sonunda çeyrek altını kazandı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde lisede bilinçli olarak yere bırakılan pet şişeyi fark ederek çöpe atan öğrenciye ödül olarak çeyrek altın verildi. Onlarca öğrencinin pet şişeyi görmezden geldiği anlar ve Bora Sarı isimli öğrencinin şişeyi çöpe attığı anlarsa kameraya yansıdı.

Herkes görmezden geldi: En sonunda çeyrek altını kazandı!

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere çevre temizliği bilincini kazandırmak amacıyla okul koridoruna bilerek boş pet şişe bırakıldı. Kayıt altına alınan görüntülerde öğrencilerin duyarlılığı test edildi.

Herkes görmezden geldi: En sonunda çeyrek altını kazandı! 1

ÇEYREK ALTIN VERİLDİ

Yere atılan pet şişeyi onlarca öğrenci görmezden gelerek çöpe atmazken, pet şişeyi yerden alarak çöpe atan öğrenci Bora Sarı davranışıyla takdir topladı. Şişeyi çöpe atan Bora Sarı'nın örnek davranışı, okul yönetiminin takdirini toplarken çevre bilincine sahip öğrenci çeyrek altınla ödüllendirildi.

Herkes görmezden geldi: En sonunda çeyrek altını kazandı! 2

Müdür Yardımcısı Duran Bilgin, öğrencilerde temizlik alışkanlığını pekiştirmek amacıyla bu tür etkinlikleri sık sık yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin gelecek ve temizlik bilincine hakim olması için bu tür etkinlikler sürekli yapıyoruz ve bunlarla alakalı ödüller veriyoruz. Çocuklar ödül aldıklarında çok daha mutlu oluyorlar ve bunu hiç unutmuyorlar" dedi.

Herkes görmezden geldi: En sonunda çeyrek altını kazandı! 3

PARA ÖDÜLÜ DE VERİLDİ

Bilgin, verilen çeyrek altının öğrenciler üzerinde büyük etki oluşturduğunu ifade ederek, "Altın vermemiz dikkat çekti çünkü büyük bir ödül. Sadece altın da vermedik, daha sonra para ödülleri de verdik. Temizlikle sınırlı kalmayıp geri dönüşüm konusunda da bilinçlendirme yaptık. Öğrenciler geri dönüşüm kutularına malzeme toplamaya başladı. Bundan dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. İdare olarak her zaman öğrencilerimizin arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Herkes görmezden geldi: En sonunda çeyrek altını kazandı! 4

