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Herkes güvendiği için bakmıyor ama... Bir de böyle zehirliyorlar! Birden fazla etikette gizli

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
31.10.2024 10:59
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan firmaları bir bir ifşa ederken skandal liste tüm Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Sahtekarların gıdalar üzerinde oynadığı oyunlar akıllara durgunluk verirken bir yandan da tüketim tarihinde etiket oyunu yapılabildiği ortaya çıktı. Bazı ürünlerin son tüketim tarihi değiştirilerek satışa çıkarılıyor. O detay da birden fazla etiket izinde gizli...

Herkes güvendiği için bakmıyor ama... Bir de böyle zehirliyorlar! Birden fazla etikette gizli

Ürünlerin son kullanma tarihine bakıyor musunuz? Gıda güvenliği konusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşalarıyla yeniden gündem olurken bazı firmalar, paketli olmayan gıdalar üzerinden etiket hilesi yaparak son tüketim tarihini değiştirebiliyor. Öyle ki bazı ürünlerde birden fazla etiket izi var. İşte vatandaşın ürün alırken dikkat etmesi gereken detaylar...

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TRT Haber'de yer alan habere göre; markette alışveriş yapan bir vatandaşa "Beyaz peynir almışsınız. Son kullanma tarihine baktınız mı?" sorusu yöneltildi. Bakmadığını söyleyen vatandaş, buna gerekçe olarak ise "Güvendiğim için bakmadım" dedi. Bir başka vatandaş ise en çok ürünlerin son kullanma tarihine baktığını belirtti.

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BİRDEN FAZLA ETİKET İZİ

Son tüketim tarihi ile oynanmış gıda ürünleri zaman zaman sosyal medyada da paylaşılıyor. Tarihi geçen gıdalara yeni bir son kullanma tarihi bilgisi ekleniyor. Bazı ürünlerde birden fazla etiket izine rastlanıyor.

Bir vatandaş "Biz etikete bakıyoruz ama önce mi yapıştırıldı sonra mı yapıştırıldı onu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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AMBALAJSIZ ŞEKİLDE SATILMASI YASAK

Sucuk, salam gibi şarküteri ürünlerinin ambalajsız açık bir şekilde satılması yasak. Ürünlerin paketlenmesi gerekiyor. Üzerlerinde de son kullanma tarihi başta olmak üzere ürünün miktarı ve muhafaza koşulları gibi bilgiler yer almalı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığıyla oynayan firmaları bir bir ifşa ediyor. Tüketiciler de satın alacağı ürünün etiket yönetmeliğine göre paketlenip paketlenmediğini kontrol etmeli.

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Anahtar Kelimeler:
etiket gıda
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