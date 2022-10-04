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Herkes promosyonu konuşurken bu iddia çok konuşulur! 2 milyon TL'lik promosyonu gösterdiler ama çalışana ödemediler...

04.10.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankaların emeklilere, çalışanlara verdiği promosyonlar vatandaşın gündeminden düşmüyor. Bankaların emeklilere verdiği promosyonlar 10 bin kiraya kadar yükseldi. Kurumlara verilen rekor promosyon ücreti ise 41 bin liraya dayandı. Bununla beraber promosyonlarla ilgili çarpıcı iddia geldi. 2005 yılından itibaren THY'nin bankalardan promosyon parası aldığını ama bunu personeline vermediği iddiası gündeme damga vurdu.

Herkes promosyonu konuşurken bu iddia çok konuşulur! 2 milyon TL'lik promosyonu gösterdiler ama çalışana ödemediler...

Bankalar promosyon yarışı için adeta birbirleriyle yarıştı. Emekli maaş promosyonları sonrası rekabet çalışanların maaş promosyonlarına sıçrayınca rekor ödeme rakamları herkesi heyecanlandırdı. Bankaların verdiği promosyon miktarları gündemden düşmezken, ortaya yeni iddia çıktı. HAVASEN, 2005 yılından itibaren THY'nin bankalardan promosyon parası aldığını ama bunu personeline vermediğini açıkladı. İşte banka promosyonlarıyla ilgili haberin detayı...

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İLK HAVASEN ORTAYA ÇIKARDI

Sözcü'de yer alan habere göre, HAVASEN, 2005 yılından itibaren THY'nin bankalardan promosyon parası aldığını ama bunu personeline vermediğini ortaya çıkardı. 9 Ağustos günü, bankalardan döviz bazında toplam 101 milyon dolar (1.8 milyar TL) promosyon geliri elde edildiğini ve bunun bilonçolarda açıkça göründüğünü kamuoyuna da açıkladı.

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THY'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

HAVASEN, “1.8 milyar promosyon nerede?” diyerek THY yönetimini, çalışanın hakkı olan bu parayı ödemeye çağırdı. Ancak aradan geçen yaklaşık iki ayda THY'den promosyon konusunda açıklama gelmedi.

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EN YÜKSEK 41 BİN 500 TL’YE ÇIKTI

Şu ana kadar verilmiş en yüksek promosyon miktarı 41 bin 500 TL oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, kurumunda çalışanlar için 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Bazı kurumların sağladığı memur promosyon anlaşması şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı: 20.000 TL

Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25.000 TL

Ankara Tarım İl Müdürlüğü: 22.100 TL

Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25.500 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10.000 TL

Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41.500 TL

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31.100 TL

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35.200 TL

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Promosyon banka thy
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