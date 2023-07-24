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Herkes şikayet edince... Siparişler yüzde 60 arttı! Her geçen gün talep çoğalıyor

24.07.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcaklıkların yükselmesiyle beraber sivrisineklerde de artış oldu. Çok sayıda vatandaş, artan sivrisineklerden şikayetçi. Son dönemde kamuoyunda geniş yer alan sivrisinek istilaları sonucunda pencere ve kapı sineklikleri için yoğun talep oluştuğunu belirten Mahmut Yıldırım, “Üretim kapasitemiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 arttı” dedi. Yıldırım, taleplerin her geçen gün arttığını da ekledi.

Hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte çoğalan sivrisinekler, birçok vatandaşta rahatsızlık oluşturuyor. Son zamanlarda sivrisinek istilaları ile ilgili haberlerden dolayı tedirgin olan vatandaşlar, çözümü evlerindeki pencere ve balkon kapılarına sineklik yaptırmakta buluyor. Sineklik üretimi yapan iş yerlerinde de siparişler her geçen gün çoğalıyor. Özellikle son birkaç aydır yoğun sineklik talebinin oluştuğunu belirten Eskişehirli sineklik üreticisi Mahmut Yıldırım, “İnsanlar evlerinde kendilerini güvenli hissetmek, rahat yatmak istiyorlar” dedi.

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"ÜRETİM KAPASİTEMİZ GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE YÜZDE 60 ARTTI"

Sineklik siparişlerinin her geçen gün daha da arttığını belirten Eskişehirli üretici Mahmut Yıldırım, “Hem kendinin hem de çocuğunun alerjisi olan vatandaşlar var. Havalar ısındı, sivrisinekler çoğaldı. Bundan dolayı da bizim işlerimiz doğal olarak büyük ölçüde arttı. Üretim kapasitemiz geçen yıla göre yüzde 60 oranında yükseldi. Siparişlerimiz de arttı ve insanlar şu an ağırlıklı olarak kapı ve cam balkonlarına bütün olarak sineklik yaptırıyorlar. Tabii haberlerde çıkan sivrisinek istilalarının da bu iş potansiyelinin yükselmesinde etkisi var. İnsanlar camını açtığı zaman muhakkak sineklik olmasını istiyorlar. Evlerinde kendilerini güvenli hissetmek, rahat yatmak istiyorlar. Sineklik firmaları olarak da biz de memleketimizin ve insanlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Her geçen gün talepler artıyor. Aslında bizim fark ettiğimiz şöyle bir gerçek var, sinek olsa da olmasa da insanlar camı açtığı zaman orada sineklik görmek istiyorlar” dedi. (İHA)

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Sivrisinek sineklik sipariş

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