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  4. Herkes ters köşe olabilir: Ekrem İmamoğlu yerine 3 aday var!

Herkes ters köşe olabilir: Ekrem İmamoğlu yerine 3 aday var!

24.03.2025 12:36
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Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine İBB Başkanvekili seçmeye hazırlanan CHP'de sürprizler yaşanabilir! Üsküdar Belediye Başkanı olan Sinem Dedetaş'ın artan bilinirliliği onu en güçlü aday yapsa da kamuoyunda daha önce adı başkanlık için geçmeyen bir ismin adı gündeme geldi!

Herkes ters köşe olabilir: Ekrem İmamoğlu yerine 3 aday var!

Ekrem İmamoğlu'nun yerine üç aday var! En büyük Sinem Dedetaş ama sürpriz gelebilir... Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını konuşurken siyasetteki hareketlilik de tüm hızıyla devam ediyor. İmamoğlu'nun terör nedeniyle hüküm giymemesiyle birlikte kayyum ihtimali de ortadan kalktı. İBB il genel meclisi Çarşamba günü yeni başkanvekilini seçecek.

CHP kamuoyunda Sinem Dedetaş’ın seçileceği konuşulsa da iki sürpriz ismin de gündemde olduğu ifade ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra artan grafiğiyle gündeme gelen Sinem Dedetaş'ın adı gündemde!

SİNEM DEDETAŞ EN GÜÇLÜ ADAY AMA…

Sinem Dedetaş’ın haricinde iki aday daha var! Medya Radar’ın haberine göre uzun süredir Büyükçekmece Belediye Başkanlığı koltuğunda bulunan Hasan Akgün de Özgür Özel’in adayları arasında…

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KAMUOYU TERS KÖŞE OLABİLİR!

Bir diğer seçenek de yine 31 Mart’ta Eyüpsultan’ı kazanan Mithat Bülent Özmen! Deniz Köken’in yönettiği Eyüpsultan’ı CHP’ye kazandırarak önemli bir başarıya imza atan Mithat Bülent Özmen de adaylar arasında…

Kulislerdeki bilgilere göre Sinem Dedetaş'ın adı öne çıksa da Mithat Bülent Özmen'in başkanvekili adayı olması yüksek ihtimal!

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31 MART'TA İKİ BELEDİYEYİ AK PARTİ'NİN ELİNDEN ALMIŞLARDI

Mihat Bülent Özmen, 31 Mart'ta Eyüp'teki oyların %48'ini almıştı. Sinem Dedetaş ise Üsküdar'da oyların %49.9'unu almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb Sinem Dedetaş
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