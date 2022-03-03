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Herkes yükselişini izliyor! Petrol fiyatlarında 10 yılın zirvesi

03.03.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatlarında ralli devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı savaşın yol açtığı arzın daralacağı endişeleri ile uluslararası piyasalarda 118 doların üzerini gördü. Petrol fiyatları böylece son 10 yılın zirvesine yükseldi.

Herkes yükselişini izliyor! Petrol fiyatlarında 10 yılın zirvesi

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurduğu 24 Şubat'ta yaklaşık 98 dolardan işlem gören Brent petrolün varili son bir hafta içinde yüzde 15’ten fazla değer kazandı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş hızını korurken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı bu sabah 114 doları aştı. Brent petrolün varili de güne yüzde 3’ten fazla değer kazanarak 118 doların üzerine yükseldi. Petrol fiyatları böylelikle Nisan 2012’den sonra en yüksek seviyeye çıktı.

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STRATEJİK PETROL REZERVİ SATIŞLARININ FİYATLARA ETKİSİ SINIRLI KALDI

Uluslararası Enerji Ajansına üye 31 ülke dün, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 60 milyon varil petrolü kullanıma açma konusunda anlaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu kapsamda ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını duyurdu. Psaki, IEA üye ülkelerinin piyasaları izlemeye devam edeceğini, gerektiğinde daha fazla petrolün kullanıma açılmasının değerlendirileceğini belirtti. Uzmanlar, bu adımın fiyat artışlarını sınırladığını ancak küresel arz cephesinde yaşanan bu rahatlamanın geçici olacağını ifade ediyor.

IRAK, KOTANIN ALTINDA ÜRETİM YAPTI

Öte yandan Irak, Şubat ayında OPEC+ tarafından verilen kotanın altında üretim yaptı. Şubat ayında üretim OPEC+ anlaşmasının imkan verdiği miktarın 150 bin varil/gün altında, günlük ortalama 4,18 milyon varil/gün seviyesinde gerçekleşti. Irak'ın Şubat ayında üretimi Ocak ayına göre sadece 13 bin varil/gün arttı.

AVRUPA'DA DOĞAL GAZ FİYATLARI BİR YILDA 10 KATINA ÇIKTI

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı TSİ 16.45'te megavatsaat başına 168 euro oldu. Böylece geçen yıl megavatsaat başına 16 euro olan doğal gaz fiyatı 10 katına çıktı.

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TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratlar gün içinde 194 euroya kadar yükselmişti.
Fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının hasar görmesi ve gaz akışını kesintiye uğratabileceği beklentileri fiyatları artırıyor.

Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz sağlayıcılarına yaptırım getirilmesi ihtimali de fiyatları etkiliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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