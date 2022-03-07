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Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

07.03.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayı ile birlikte vergi maratonu da başladı. Vergi ödemelerinin birçoğunun yapılacağı mart ayında aynı zamanda çeşitli gelirler için beyanname de verilecek. İşte mali takvimde yer alan vergiler için kaçırılmaması gereken tarihler...

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Tüm vatandaşları yakından ilgilendiren bir döneme girildi. Bu kapsamda Mart ayı, özellikle vergi beyannameleri sebebiyle mükellefleri yakından ilgilendiriyor. 2022 yılına ilişkin mali takviminde hangi vergilerin ne zaman ödeneceği Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulurken, 1-31 Mart tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Hazır Beyan sistemi üzerinden ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarına ilişkin beyannamelerini onaylayabilirler. Mart ayında ayrıca yapılandırma kanunlarından faydalananların da taksitleri bulunuyor. Nisan ayında da kurumlar vergisi beyannamesi verilecek.

İşte mali takvimde yer alan vergiler:

1-9 Mart: 16-28 Şubat 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1-10 Mart: 16-28 Şubat 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-15 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-15 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-15 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1-15 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-15 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-15 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1-15 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi borcu artık...Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi borcu artık...

1-21 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-21 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-21 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-21 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-21 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-21 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

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16-24 Mart: 1-15 Mart 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16-25 Mart: 1-15 Mart 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ev sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Vergi ödemesi ile ilgili flaş detay...Ev sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Vergi ödemesi ile ilgili flaş detay...

1-28 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1-28 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-28 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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1-31 Mart: Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1-31 Mart: Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1-31 Mart: GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi
1-31 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1-31 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-31 Mart: 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
1-31 Mart: 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
1-31 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu
1-31 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu
1-31 Mart: Şubat 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-31 Mart: Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1-31 Mart: 2021 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
31 Mart: Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

835 bin esnafa vergi müjdesi! Kimler vergiden muaf olacak?835 bin esnafa vergi müjdesi! Kimler vergiden muaf olacak?

1 Mart-31 Mayıs: 2022 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1 Mart-31 Mayıs: 2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1 Mart-31 Mayıs: Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1 Mart-31 Mayıs: Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

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