Herkesin başına gelebilir: Yapay zeka sayesinde 11 bin TL kar elde etti!

İstanbul'da bir vatandaş bozulan buzdolabını tamir ettirmek için servis çağırdı. Servis görevlisi, onarım için 12 bin TL masraf çıkarınca yapay zekadan destek alan vatandaş, bozuk dolabı bin liraya tamir etti.

Herkesin başına gelebilir: Yapay zeka sayesinde 11 bin TL kar elde etti!

Olay geçtiğimiz günlerde Sultangazi 50. Yıl Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Yunus Kaplan, bozulan buzdolabı için servis çağırdı. Evine gelen servis görevlisi ise, yaptığı incelemenin ardından buzdolabının motoru ve anakartının arızalı olduğunu belirterek, onarım için 12 bin TL masraf çıkardı. Kaplan, ustayı bir miktar harçlık vererek geri gönderdi.

YAPAY ZEKADAN DESTEK ALDI

Tamir işlerinden anlamayan Yunus Kaplan, yapay zeka uygulamalarından destek alarak buzdolabındaki arızayı araştırmaya başladı. Elindeki aletlerle ölçümler yapan Kaplan, sorunun kart üzerindeki konvertör, çip ve sigortadan kaynaklandığını öğrendi.
İNTERNETTEN PARÇA BULDU

İnternette yaptığı araştırma sırasında tanıştığı bir ustayla iletişime geçen Kaplan, kartın tamiriyle uğraşmak yerine bin liraya yenisinin gönderilmesi teklifini kabul etti. Kısa süre sonra eline ulaşan kartı buzdolabına takan Kaplan, cihazın sorunsuz şekilde çalıştığını gördü.

11 BİN TL KAR ELDE ETTİ

Toplamda yalnızca bin TL masraf yaptığını belirten Yunus Kaplan, şu sözleri sarf etti:

"Buzdolabım arızalanmıştı. Yetkili servis geldi, dolabı kontrol etti. Önce motora baktı, sonra anakart ve invertör kartına baktı. Sonra bana anakart ile motorun arızalandığını söyleyerek 12 bin lira masraf çıkardı. Ben de 12 bin lirayı duyunca şaşırdım. 'Tamam usta, sen git,' dedim ve harçlığını koydum ve gönderdim. Sonra yapay zekadan biraz araştırdım. Zaten elimde alet edevat var burada. Bunların ölçümlerini falan yaptım. Konvertör, çip ve sigortanın arızalı olduğunu söyledi. Ben de internetten araştırdım. Bir ustaya denk geldim. Usta da bana dedi ki: 'Kartın tamiri ile uğraşma, sana bin TL'ye kart göndereyim' Kartı gönderdi ve buzdolabına taktığım gibi çalıştı. Bin liralık masrafa neden oldu bana ama 12 bin TL'lik masraftan kurtuldum”

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

