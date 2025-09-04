FİNANS

Herkesin evinde vardı 1 milyon liraya satışa çıktı! Artık çok nadir bulunuyor, taliplisi çok fiyatlar uçuk

Evlerde eskimeye yüz tutmuş, senelerin eşyaları günümüzde değer kazanmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda geçmiş zamanların en popüler perdesi yüz binlerce liraya satılırken şimdi de Osmanlı'dan beri kullanılan yer sofrasının ayrılmaz parçası siniler değer kazandı. Çevrimiçi satış platformlarında sinilerin 55 bin liradan başlayarak satışa çıktığı görüldü.

Ezgi Sivritepe

Osmanlı döneminden beri kullanılan yer sofraların demirbaşı olan siniler satışa çıktı. Bakır veya pirinçten yapılmış yuvarlak tepsi benzeri eşyalar çevrimiçi satış platformalarında alıcılarını bekliyor. Masa kültürünün hayatımıza entegre olması ile beraber ya çöpe ya da çatı katına çıkan siniler, koleksiyoncuların gözdelerinden biri olmaya başladı.

Herkesin evinde vardı 1 milyon liraya satışa çıktı! Artık çok nadir bulunuyor, taliplisi çok fiyatlar uçuk 1

PERDELER DE SATIŞA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ise eskimeye yüz tutmuş, antika perdelerde dudak uçuklatan fiyatlara satılmıştı. Koleksiyoncular ve antika sevenler bu perdeleri yüksek fiyatlara alırken sıra sinilere geldi. Yer sofralarından antikacıya uzanan yolculuğunda sinilerin satış fiyatları ise dikkat çekti.

1 MİLYON LİRAYA KADAR VAR!

İlan sitelerinde 55 bin liradan başlayarak 1 milyon liraya kadar çıktığı görülen siniler, müzayedelerde ve antika dükkanlarında da bulunuyor. Uzmanlar, sinilerin nadir bulunmasının yanı sıra üzerlerindeki işlemelerinde dikkat çektiğini ifade ediyor. bir sini üzerindeki işlemeler, o dönemin kültürel etkileşimlerini veya zanaat tekniklerini ortaya koyabiliyor.

Fiyatların yüksek olmasının nedeni ise sinilerin nadir bulunmasından ve büyük kısmının el yapımı olmasından kaynaklanıyor. İşte bazı ilanlarında sinilerin fiyatları...

Herkesin evinde vardı 1 milyon liraya satışa çıktı! Artık çok nadir bulunuyor, taliplisi çok fiyatlar uçuk 2

Herkesin evinde vardı 1 milyon liraya satışa çıktı! Artık çok nadir bulunuyor, taliplisi çok fiyatlar uçuk 3

Herkesin evinde vardı 1 milyon liraya satışa çıktı! Artık çok nadir bulunuyor, taliplisi çok fiyatlar uçuk 4

Herkesin evinde vardı 1 milyon liraya satışa çıktı! Artık çok nadir bulunuyor, taliplisi çok fiyatlar uçuk 5

Anahtar Kelimeler:
antika
