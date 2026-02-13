FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Hesabına 426 bin lira geldi! Sahibi bilinmiyor: "Hayır kurumuna bağışlarım"

Ankara'da bir işletme sahibi olan İsmail Hakkı Pamukoğlu'nun hesabına beklemediği bir 426 bin lira geldi. Pamukoğlu parayı gönderen kişiyle iletişime geçtiğinde ise parayı onların göndermediğini öğrendi. Kara para aklanmasından çekinen Pamukoğlu şu an paranın sahibini arıyor. Eğer bir süre paranın sahibinden haber gelmezse Pamukoğlu, parayı burs vereceğini veya hayır kurumuna bağışlayacağını açıkladı.

Hesabına 426 bin lira geldi! Sahibi bilinmiyor: "Hayır kurumuna bağışlarım"

Ankara'da inanması güç bir olay meydana geldi. Medikal, kimya ve polimer sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirketin sahibi İsmail Hakkı Pamukoğlu, sabah saat 10.00 sıralarında hesabına, İstanbul'da bulunan bir kuyumcunun hesabından 426 bin lira aktarıldığını gördü.

Hesabına 426 bin lira geldi! Sahibi bilinmiyor: "Hayır kurumuna bağışlarım" 1

GÖNDERENİ ARADI AMA NAFİLE

Pamukoğlu, transferi görür görmez göndericiyi internet üzerinden araştırarak aradığını belirtti. Ancak firma tarafından kendisine öyle bir transfer gerçekleştirmediği söylendi. Bunun üzerine Pamukoğlu, bankasını arayarak durumu anlattığını ancak bankanın da kendisine yardımcı olunmadığını ifade etti. Üzerinden kara para aklanmasından çekinen Pamukoğlu, polisi arayarak durumu anlattı. Ancak gönderici firmanın parayı gönderdiğini kabul etmemesi ve geri istememesinin bu ihtimali zayıflattığını belirten Pamukoğlu, ne yapacağını bilmediğini söyledi. Pamukoğlu, eğer sahibi çıkmazsa parayı öğrencilere burs olarak vereceğini ya da hayır kurumuna bağışlayacağını aktardı.

Hesabına 426 bin lira geldi! Sahibi bilinmiyor: "Hayır kurumuna bağışlarım" 2

"MESULİYET ALTINDAYIM"

Sabah uyandığında banka hesabına yüksek meblağda bir para transferi gerçekleştiğini gören Pamukoğlu, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Meblağ yüksek olunca böyle bir alışveriş yapmadığımı bildiğim için hemen gönderici firmanın internette araştırmasını yaptım. Gönderici firma İstanbul'da bir kuyumcu olarak çıktı. Ben Ankara'da yaşadığım için böyle bir alışveriş yapmadım diye aradım onları. Firmanın hesaplarını kontrol ettiler. Bana ‘biz böyle bir transfer yapmadık' dediler. Normalde kuyumcudan altın transferlerini yaptıkları zaman müşterinin hesaplarına gönderebiliyorlar. Ben de bir yanlışlık olabileceğini tahmin ettiğim için onları aradım. Onlar böyle bir alışverişten ve havaleden haberleri olmadığını söyleyince daha çok şaşırdım. Hemen bankamı aradım. Bankam da bu tip yüksek meblağlar hesabıma sık sık gelip gittiği için herhangi bir gariplik olmadığı için dikkate almamışlar. Ben de böyle bir alışveriş yapmadığım halde hesabıma para geldiğini söyledim. Şube yapabileceği bir şey olmadığını ve merkezi aramam gerektiğini söyledi. Daha sonra banka merkezini aradığımda onlar da olağanüstü bir durum olmadığını söyledi ve ne yapacaklarını şaşırdılar. Uygulama üzerinden parayı iade edebileceğimi söylediler. Ancak uygulama böyle bir şeye izin vermiyor. Ben de güvenlik birimlerine çağrı bıraktım. Halen para bende duruyor kime göndereceğimi bilmiyorum. Sahibi olmadığım bir paradan dolayı da mesuliyet altındayım."

Hesabına 426 bin lira geldi! Sahibi bilinmiyor: "Hayır kurumuna bağışlarım" 3

"YANLIŞ HESABA GİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Saat 10.40'ta hesabına 426 bin lira yattığını kaydeden Pamukoğlu, "Büyük ihtimalle bir altın alışverişinden dolayı yanlış birinin hesabına gittiğini düşündüm. Şu ana kadar ki kanım buydu ama kuyumcunun bunu inkar etmesi bambaşka bir boyuta taşıdı olayı" dedi.

Hesabına 426 bin lira geldi! Sahibi bilinmiyor: "Hayır kurumuna bağışlarım" 4

"ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM"

Kendi kuyumcusunun Ankara'da olduğunu aktaran Pamukoğlu, "Kuyumcumun ismi başka, hesabı başka. İstanbul'da başka bir kuyumcunun hesabından para geldiği için şaşkınlık içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

Hesabına 426 bin lira geldi! Sahibi bilinmiyor: "Hayır kurumuna bağışlarım" 5

"NE YAPACAĞIM BİLMİYORUM"

Yasadışı para transferinden şüphelendiği için polisi aradığını belirten Pamukoğlu, "Polis, ‘yasadışı bir şey görünmüyor bankayla görüşün' dedi. Bankaya ilettiğimde, merkez şubeye, şube merkeze yönlendiriyor. İki taraf da bir çözüm üretecek halde bir şey sunamadılar. Dekontta gördüğüm firmanın yetkileri biz böyle bir para transferinde bulunmadık diyorlar. Şu an alıcısı muamma bir para var ortada. Dolayısıyla ne yapacağım bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Hesabına 426 bin lira geldi! Sahibi bilinmiyor: "Hayır kurumuna bağışlarım" 6

"BURS VERİRİM VEYA HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLARIM"

İlk aklına gelen şeyin kara para aklamaya çalışıldığı olduğunu söyleyen Pamukoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Firma deseydi ki ‘evet biz gönderdik, şu hesaba atın' deseydi. O zaman birtakım şüpheler uyandıracaktı bende ama onlar kabul etmeyince o pencereden dışarı çıktık. Şu an bir yanlış transfer olduğunu düşünüyorum ama alıcıya ulaşamıyoruz. Hesap bilgileri yok. Banka geri göndermiyor. Onlardan haber bekliyoruz şu anda. Bir şekilde bankanın bu transferin yanlış olduğunun ya da paranın gerçek sahibinin bankaya ulaşıp ya da bana ulaşıp parayı talep etmesi lazım diye düşünüyorum. 3-5 gün ya da 1 hafta bekleyeceğiz. Ulaşan olmazsa da öğrencilere burs veririm ya da hayır kurumuna bağışlarım diye düşünüyorum. Başka bir şey gelmiyor aklıma."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AJet’ten 14 Şubat Sevgililer Günü kampanyası! İkinci bilete...AJet’ten 14 Şubat Sevgililer Günü kampanyası! İkinci bilete...
Evden çalışan herkesi ilgilendiriyor! Sözleşmenizde bu madde yoksa...Evden çalışan herkesi ilgilendiriyor! Sözleşmenizde bu madde yoksa...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Ankara haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.