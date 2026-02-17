FİNANS

Hesabına 426 bin lira gelmiş, kuyumcu da banka da çaresiz bırakmıştı... O paranın sahibi bulundu

Hesabına beklenmedik bir anda gelen 426 litayı gören işletme sahibi olan İsmail Hakkı Pamukoğlu şakına dönmüştü. Para transferini görür görmez araştırmaya başlayan Pamukoğlu, paranın İstanbul'daki bir kuyumcudan geldiğini tespit etmişti. Kuyumcu ise böyle bir para göndermediğini belirtirken, banka da yardımcı olmadı. Söz konusu haberin yayılmasının ardından paranın sahibi ortaya çıktı.

Ankara'da medikal, kimya ve polimer sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirketin sahibi İsmail Hakkı Pamukoğlu; İstanbul'da bulunan bir kuyumcunun hesabına 426 bin lira aktarıldığını gördü. Pamukoğlu, transferi görür görmez göndericiyi internet üzerinden araştırarak aradığını belirtti. Ancak kuyumcu tarafından kendisine öyle bir transfer gerçekleştirmediği söylendi. Bunun üzerine Pamukoğlu, bankasını arayarak durumu anlattığını ancak bankanın da kendisine yardımcı olamadığını ifade etti.

PARANIN SAHİBİ BULUNDU

Pamukoğlu, ancak günler sonra paranın sahibini bulduğunu ve parayı eksiksiz şekilde ulaştırdığını açıkladı.

"YAPILAN HABERDEN SONRA BANA ULAŞTILAR"

Hesabına gelen para sebebiyle birçok kişi tarafından taciz ve tehditlere maruz kaldığını belirten Pamukoğlu, "Paranın sahibi olmadığı halde arayıp mobbing uygulayan, ailemi tehdit eden, ‘para aslında benimdi, bu temiz para değil, geri bana gönder' diyen bir sürü insanla muhatap olmak zorunda kaldık. Aslında yaptığım iş bir vatandaşlık görevi olarak paranın sahibini arayıp geri göndermekti. Yapılan haberden sonra bana ulaştılar. Olayı çözdük. Fakat ondan sonraki yaşadığım süreç beni çok yordu, yıprattı. İhtiyaç sahibi olan insanlar da ulaştı. Yaklaşık 500 tane mail, bir o kadar SMS, WhatsApp mesajları ve çağrılar aldım. Artık saymayı bıraktık, iş yapamaz hale geldik" diye konuştu.

"TEHDİTLER ALDIK"

Hesabına gelen parayı sahibine ulaştırdığını belirten ve artık rahatsız edilmek istemediğini ifade eden Pamukoğlu, "İnsanlar, parayı sahibine iade ettiğimi söylediğim halde yardım talep ediyorlar. Mağdur olduklarını, ihtiyaç sahibi olduklarını dile getiriyorlar ve benden hala para istiyorlar. Hafta sonu ailemize ve yakınlarımıza mesaj göndererek ‘saat 12'ye kadar parayı göndermezseniz başınıza ciddi işler açacağız' gibi mesajlar da aldık. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

