Hesapladı: Asgari ücretliden 12 bin TL'ye yakın kesilecek 'Nisan'dan itibaren'

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki destek yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüldü. Bu yıl içerisinde ise her çalışan için zorunlu olacak olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. TES ile çalışanların maaşından her ay düzenli olarak kesinti yapılacak. Çalışma Yaşamı Uzmanı Hüseyin Fırat, TES ile maaşlardan ne kadar kesinti yapılacağını ve konunun detaylarını açıkladı.

Ezgi Sivritepe

İkinci emeklilik olarak da bilinen TES kapsamında işveren ve devlet desteği de dahil edilerek çalışanların maaşından her yıl kesinti yapılacak. Çalışanların burada biriken parayı alabilmesi için 10 yıl sistemde kalması ve kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurma şartı aranması planlanıyor.

Hesapladı: Asgari ücretliden 12 bin TL ye yakın kesilecek Nisan dan itibaren 1

YÜZDE 20'YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin Bireysel Emeklilik Sistemi'nden en büyük farkı zorunlu olması ve işveren desteğinin bulunması. Birikimini BES'e yapanlar için ise kötü haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Buna göre, BES'teki devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmüştü. BES'teki bu kararın gerekçesi olarak ise uzmanlar, TES'in yürürlüğe girecek olmasını işaret ediyor.

Hesapladı: Asgari ücretliden 12 bin TL ye yakın kesilecek Nisan dan itibaren 2

NİSAN AYINI İŞARET ETTİ!

Çalışma Yaşamı Uzmanı Hüseyin Fırat, BirGün TV'de yaptığı açıklamalarda TES ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Fırat, "Nisan ayından itibaren 2026'nın hayata geçirilmesi planlanan bir ek kesinti gündeme getirildi. prim ödeyen çalışanlara ek bir külfet altına girmesi anlamına geliyor bu hadise. Yani yüzde 3 işveren katkısı, yüzde 3 çalışanlardan kesilecek" dedi.

Hesapladı: Asgari ücretliden 12 bin TL ye yakın kesilecek Nisan dan itibaren 3

12 BİN TL'YE KADAR PARA ÖDENECEK

Asgari ücretli bir çalışanın maaşından 1 yılda toplamda iş veren desteği ile birlikte 11 bin 890 TL ödeyeceğini belirten Fırat, bir diğer merak edilen konuya şu sözlerle değindi:

Hesapladı: Asgari ücretliden 12 bin TL ye yakın kesilecek Nisan dan itibaren 4

"Kıdem tazminat fonuyla birleştirilerek giderek kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın taslağı olduğu yönünde görüşler var. 2024-2026 orta vadeli program Resmi Gazetede işte 6 Eylül 2023'te yayınlanmış. Tam ifade şu şekilde, 'Kıdem tazminatı sistemi sosyal tarafların mutabakatı ile yeniden yapılandırılarak tamamlayıcı emeklilik sistemiyle entegre edilecektir' Kıdem tazminatının da giderek bir fona dönüştürülmesi ve bu tamamlayıcı emeklilik sistemiyle entegre edilmesi hadisesi elbette ki çalışanları ciddi manada endişeye sevk ediyor"

