Hesapladı: Asgari ücretliden 12 bin TL'ye yakın kesilecek 'Nisan'dan itibaren'

İkinci emeklilik olarak da bilinen TES kapsamında işveren ve devlet desteği de dahil edilerek çalışanların maaşından her yıl kesinti yapılacak. Çalışanların burada biriken parayı alabilmesi için 10 yıl sistemde kalması ve kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurma şartı aranması planlanıyor.

YÜZDE 20'YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin Bireysel Emeklilik Sistemi'nden en büyük farkı zorunlu olması ve işveren desteğinin bulunması. Birikimini BES'e yapanlar için ise kötü haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Buna göre, BES'teki devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmüştü. BES'teki bu kararın gerekçesi olarak ise uzmanlar, TES'in yürürlüğe girecek olmasını işaret ediyor.

NİSAN AYINI İŞARET ETTİ!

Çalışma Yaşamı Uzmanı Hüseyin Fırat, BirGün TV'de yaptığı açıklamalarda TES ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Fırat, "Nisan ayından itibaren 2026'nın hayata geçirilmesi planlanan bir ek kesinti gündeme getirildi. prim ödeyen çalışanlara ek bir külfet altına girmesi anlamına geliyor bu hadise. Yani yüzde 3 işveren katkısı, yüzde 3 çalışanlardan kesilecek" dedi.

12 BİN TL'YE KADAR PARA ÖDENECEK

Asgari ücretli bir çalışanın maaşından 1 yılda toplamda iş veren desteği ile birlikte 11 bin 890 TL ödeyeceğini belirten Fırat, bir diğer merak edilen konuya şu sözlerle değindi:

"Kıdem tazminat fonuyla birleştirilerek giderek kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın taslağı olduğu yönünde görüşler var. 2024-2026 orta vadeli program Resmi Gazetede işte 6 Eylül 2023'te yayınlanmış. Tam ifade şu şekilde, 'Kıdem tazminatı sistemi sosyal tarafların mutabakatı ile yeniden yapılandırılarak tamamlayıcı emeklilik sistemiyle entegre edilecektir' Kıdem tazminatının da giderek bir fona dönüştürülmesi ve bu tamamlayıcı emeklilik sistemiyle entegre edilmesi hadisesi elbette ki çalışanları ciddi manada endişeye sevk ediyor"