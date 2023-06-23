Hesaplara bugün yatıyor! Kurban Bayramı nedeniyle tarih öne çekildi: Bakan Göktaş'tan 'yaşlı ve engelli aylıkları' açıklaması

Temmuz ayına ilişkin toplamda 2,7 milyar TL'lik engelli ve yaşlı aylığı bugün ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekileceğini duyurmuştu. Bakan Göktaş, detayları paylaşarak yaklaşık 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını söyledi.

2,7 MİLYAR TL ÖDEME YAPILACAK

Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, yaklaşık 1,2 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu istikamette Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız” dedi.