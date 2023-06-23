FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hesaplara bugün yatıyor! Kurban Bayramı nedeniyle tarih öne çekildi: Bakan Göktaş'tan 'yaşlı ve engelli aylıkları' açıklaması

Hesaplara bugün yatıyor! Kurban Bayramı nedeniyle tarih öne çekildi: Bakan Göktaş'tan 'yaşlı ve engelli aylıkları' açıklaması

23.06.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 1,4 milyon engelli ve yaşlı aylığı alan vatandaşın temmuz ayı ödemelerinde tarih Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Hesaplara bugün yatıyor! Kurban Bayramı nedeniyle tarih öne çekildi: Bakan Göktaş'tan 'yaşlı ve engelli aylıkları' açıklaması

Temmuz ayına ilişkin toplamda 2,7 milyar TL'lik engelli ve yaşlı aylığı bugün ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekileceğini duyurmuştu. Bakan Göktaş, detayları paylaşarak yaklaşık 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını söyledi.

66

2,7 MİLYAR TL ÖDEME YAPILACAK

Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, yaklaşık 1,2 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu istikamette Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız” dedi.

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi
Sıfır otomobil satışında yeni düzenleme geldi ama değişen bir şey yok! Herkes Temmuz, Ağustos’u bekliyor… Sıfır otomobil satışında yeni düzenleme geldi ama değişen bir şey yok! Herkes Temmuz, Ağustos’u bekliyor…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldiMB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi
Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktıŞimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı
Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...
Anahtar Kelimeler:
engelli aylığı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

Sıfır otomobil satışında yeni düzenleme geldi ama değişen bir şey yok! Herkes Temmuz, Ağustos’u bekliyor…

Sıfır otomobil satışında yeni düzenleme geldi ama değişen bir şey yok! Herkes Temmuz, Ağustos’u bekliyor…

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

Gram altın, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum

Gram altın, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.