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Herkesi ilgilendiriyor... Merkez Bankası faiz yükseltti, o karar sonrası kredi kartları için de hamle geldi!

23.06.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomide yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası başkanlığı koltuğu için Hafize Gaye Erkan'ı önermişti. MB'nin başına geçen Erkan, 27 ay sonra faiz yükseltilmesine karar verdi. Faiz kararı sonrası altın, dolar ve euro artışa geçti. Vatandaşları yakından ilgilendiren kredi kartı hamlesi de geldi.

Herkesi ilgilendiriyor... Merkez Bankası faiz yükseltti, o karar sonrası kredi kartları için de hamle geldi!

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında bu sabah dolar 25 TL'yi aşarken Euro da 27.47 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gram altının fiyatı ise 1.540 TL'yi geçti. Faiz kararı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Mehmet Şimşek, yeni dönemde 'güven' duygusuna dikkat çekti.

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FAİZ KARARI SONRASI DİKKAT ÇEKTİ

Kredi kartı kullanan herkesi yakından ilgilendiren bir hamle daha geldi! Ekonomim'in haberine göre Merkez Bankası, kredi kartında azami faiz oranını %1.36'dan %1.91'e çıkardı.

KREDİ KARTI AZAMİ FAİZ ORANINDA YENİ DÖNEM

Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre referans faizi %0.88'den %1.36'ya yükseltldi. Bunun sonucunda da Temmuz ayından itibaren kredi kartına uygulanacak azami faiz oranı %1.91'e çıkmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı

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