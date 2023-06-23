Sıfır otomobil satışında yeni düzenleme geldi ama değişen bir şey yok! Herkes Temmuz, Ağustos’u bekliyor…

6 ay ve 6 bin kilometre şartı galerilerden sonra şimdi de bireysel satış yapan kişiler için getirildi. Peki bu durumun ikinci el otomobil piyasasına etkisi ne oldu, ne olacak? Herkesin aklındaki en önemli soru son alınan kararın ardından bu oldu. Alınan kararın ardından internetteki ilan sitelerine yeni ilanlar yüklenmeye de başlandı. Peki fiyatlar düştü mü yoksa ikinci el araba fiyatları hala yüksek mi? İşte cevabı…

6+6 kuralını genişletip bireysel satışları da kapsama alan düzenleme hayata geçti denetimler başladı ancak internetteki ikinci el araç fiyatlarının çoğunda fiyatlar aynı aracın bayideki sıfır fiyatının üzerinde satılmaya devam ediyor. Son alınan kararın ardından henüz bir şey değişmediği ikinci el fırsatçılarının da halen devrede olduğu görünüyor.

YENİ DÜZENLEMENİN ETKİSİ TEMMUZ, AĞUSTOS GİBİ GÖRÜLECEK

İkinci el satışlarını yasal yapanlar da var ancak hukuki olmadan hem 6 ay 6 bin kilometre şartına uymayanlar hem de sıfır aracın üzerinde araç satışına devam edenler de kararın ardından piyasada satış yapmaya devam ediyor.

İkinci el aracı sıfır fiyatının üzerinde satışa sunanlara ciddi cezaların uygulanması bekleniyor. Son yapılan düzenlemenin ise piyasaya henüz etki etmemiş gibi görünüyor. Etki etmesi için beklentinin temmuz ve ağustos ayları olduğu belirtiliyor.

İNTERNETTEKİ İLANLARDA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK!

ATV Haber muhabiri internetteki ikinci el sitesine satışa sunulan sıfır araçlar için verilen ilanları aradığında ise araç sahipleri ile arasında şu şekilde bir diyalog yaşandı:

- Araba sıfır mıdır acaba kilometresi kaç? İlanda 6 bin 1 kilometre yazıyor da o yüzden bir sormak istedim size?

Sıfır abi araç! Bayramdan sonraki zamlarla birlikte zaten benim yazdığım rakamlara doğru gelecek. Zaten sıfırı yok ki arabanın bilmiyorum açıkçası onunla ilgili bir şey. Ben de sordum sağa sola sanmıyorum yani daha da çıkacak diyorlar.

- Al sat üzerine mi çalışıyorsunuz?

Aynen, esnafım.

- 6 ay, 6 bin kilometre şartı olacak dendi ama belki fiyatlar düşmüştür, gerileme olmuştur biraz daha?

Çok etkilemedi fiyatları.

- Ticaretini yapıyorlarsa onlar da 6 ay, 6 bin kilometre şartına uymak zorunda diyor.

Orası öyle de noterde kilometresinin altında gösterdin mi sıkıntı olmuyor. Fakat ben bunu şimdi bayiden bir araç aldığınız zaman atıyorum 1 milyon liraya bir araç aldığınız zaman, 100 bin liraya da aksesuar satıyorlar. Sen almıyorsan da arkanda 2 bin, 3 bin kişi var diyor bayi.

