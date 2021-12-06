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Hesaplı emeklilik için son imkan! Yeni yıl zammı ile o tutarlar da artacak: 9946 TL fark

06.12.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar doğum borçlanması ile erkekler de askerlik borçlanması ile eksik prim günlerini tamamlayıp, emekli olabiliyor. Aylık ödenecek rakamlar ise yıldan yıla değişiyor. Eğer bu ay içinde başvurmazsanız, yeni yılda ödeyeceğiniz rakam 9 bin 946 TL daha fazla olacak.

Hesaplı emeklilik için son imkan! Yeni yıl zammı ile o tutarlar da artacak: 9946 TL fark

Yaşı doldurduğu halde eksik prim günü olanlar borçlanma ile erken emeklilik imkanına sahip olabiliyor. Kadınlar doğum borçlanması ile erkekler de askerlik borçlanması ile eksik primlerini ödeyip emekliğe kavuşabiliyor. Yeni yılda borçlanma için aylık ödenmesi gereken rakamlar artacak. Bu yıl fırsattan yararlanmak için son bir ay kaldı. Eğer bu ay içinde başvurmazsanız, yeni yılda ödeyeceğiniz fark 9 bin 946 TL’ye çıkacak.

ASGARİ ÜCRET ARTACAĞI İÇİN BORÇLANMA TABAN VE TAVAN FİYATI DA ARTACAK

2022 yılında asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte borçlanmada taban ve tavan tutarlar da artacak. Emekliliğini erkene çekmek amacıyla borçlanma yapmayı düşünenlerin daha az ödemeyle bunu gerçekleştirmek için önlerinde sadece 1 ay kaldı. Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyor. Tavandan ödemelerde ise tutar 7.5 katına çıkıyor.

YENİ YILDA 9 BİN 946 TL DAHA FAZLA ÖDEYECEKSİNİZ

Kadınlar doğum borçlanmasına başvurursa bu ay 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) en az 27 bin 475 lira ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 gün (18 ay) için en az 20 bin 606 lira veriyor. Tüm bu tutarlar yeni asgari ücretle artacak. Örneğin; brüt asgari ücret, yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 36.2 artarsa, 4 bin 872 lira 56 kuruşa yükselecek. Bu durumda 1 aylık borçlanma tutarı (brüt asgari ücretin yüzde 32'si) en az bin 559, 2 yıllık doğum borçlanması 37 bin 421, 18 aylık askerlik borçlanması da 28 bin 65 liraya çıkacak.

Doğum borçlanmasında 9 bin 946, askerlik borçlanmasında 7 bin 459 lira fark oluşacak. 31 Aralık'a kadar borçlanma yapan daha az ödeyecek.

BORÇLANMADA TUTARIN TAMAMI ÖDENMEK ZORUNDA MI?

Sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından borçlanılan sürelerin tamamı ödenebileceği gibi, bir kısmı da ödenebiliyor. Öncelikle hakkınız olup olmadığını belirleyin. SGK'ya dilekçe ile başvurun. Borçlanılacak süreyi belirleyin. Borçlanma tercihine göre parayı ödeyin.

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Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
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