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Hesaplı emeklilik için son viraj! Prim günü, ihya ve kredi imkanı...

27.10.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşı doldurduğu halde, yıllardır primini ödeyemediği için emekli olamayan binlerce kişi bulunuyor. Bu kişiler emekliliklerine kavuşabilmesi için yapılandırma kapsamına alındı. Ancak fırsattan yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Çünkü son başvuru tarihine sayılı günler kaldı.

Hesaplı emeklilik için son viraj! Prim günü, ihya ve kredi imkanı...

Pandemi döneminde hükümet tarafından yapılandırma yasası çıkarılmış, pek çok kişi yıllardır ödeyemediği borçlardan kurtulmuştu. Yapılandırma kapsamında, yaşı doldurduğu halde primlerini ödeyemeyenler için de önemli bir fırsat sunuldu. Son başvuru tarihi uzatılan yapılandırma fırsatından yararlanmak için sayılı günler kaldı. Aman dikkat son başvuru tarihini kaçırmayın!

YAPILANDIRMA İLE EMEKLİ NASIL OLUNUR?

Yaşı doldurduğu halde, primlerini dolduramadığı için emekli olamayan Bağ-Kur’lular bu fırsattan yararlanabiliyor. Prim borçlarını yapılandırma ile ihya edenler, kolay bir şekilde emekli olabiliyor. Son başvuru tarihi 1 Kasım. Normal ihya işleminde daha önce primi yatırılması için durdurulan hizmet süreleri, bugünkü değer üzerinden yani aylık 1234 TL ödenerek kazanılabiliyor. Yapılandırma ile primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınıyor ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılıyor.

YAPILANDIRMA BORCUNA BANKALARDAN DESTEK

Emeklilik için prim günü eksiği olan ve ihya edeceği sigortalılık süreleri ile emekliliğe hak kazananlara, SGK ile yapılan protokol gereği kamu bankaları 36 ay vadeli kredi veriyor. Kredinin aylık faizi yüzde 1.55 olup, taksitleri bağlanacak emekli aylığından kesilerek ödenecek.
Bu bağlamda, durdurulan sigortalılık sürelerini ihya ederek emeklilik şartlarını sağlayanların, hemen emeklilik başvurusunda bulunmaları ve emekli aylığı bağlanması mümkün olabilecek.

31 EKİM HAFTA SONUNA GELDİĞİ İÇİN BAŞVURUNUZU SON GÜNE BIRAKMAYIN

Avantajlı ihya hükümlerinden yararlanabilmek için 1 Kasım 2021 (bu tarih dahil) (31 Ekim 2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihine kadar başvurmak gerekiyor. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Vefat edenlerin yakınları da avantajlı ihya için başvurabiliyor.

7326 sayılı Yasa hükmüne göre, hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Buradaki ilk taksit ödeme süresi, 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan SGK borçları için öngörülen ilk taksit ödeme süresi.

Bilindiği üzere 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için öngörülen ve 31.8.2021 tarihinde sona eren bazı başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.

Bu bağlamda, başvuru için kanunda öngörülen başvuru süresi uzamadı. Ancak ödeme süresi olarak belirtilen SGK borçlarına ilişkin ilk taksit ödeme süresinin bir ay uzatılmasına bağlı olarak, ihyaya ilişkin hesaplanan prim borçları da 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenebilecek.


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